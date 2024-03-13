Як за 5 хвилин перетворити стару брудну куртку на нову: секретний метод хімчисток

Ваша куртка стане новою, наче після професійного чищення: цей спосіб легко повторити вдома.
Верхній одяг доволі складно відчистити чи відіпрати. Втім, робітники хімчистки радо поділилися секретами, як швидко і без зайвих зусиль відчистити навіть дуже брудну куртку. Розповідаємо, як повернути куртці її первозданний вигляд всього за кілька хвилин.
Як швидко відчистити куртку без хімчистки: секретний метод, про який мало хто знає
- Капсула для прання. Спочатку розріжте капсулу і нанесіть трохи засобу на непомітну ділянку, щоб перевірити, чи не пошкодиться тканина. Потім нанесіть рідину з капсули на ватний диск і потріть усі забруднені місця. Зачекайте 2 хвилини, щоб засіб відпрацював, і зітріть вологою серветкою або чистою ганчіркою з мікрофібри. Всі плями легко зникнуть з вашої куртки.
- Нашатирний спирт і гель для миття посуду. У ста грамах води розведіть по ложці нашатирного спирту і засобу для миття посуду. Нанесіть губкою розчин на забруднені ділянки й обережно протріть, дайте засобу висохнути. На оброблених ділянках куртки бруд зникне, наче його не було.
- Господарське мило. Натріть милом ті місця, які потребують чищення, залиште відпрацьовувати на пів години. Потім приберіть залишки вологою губкою чи тканинною серветкою.
- Плямовивідник. Нанесіть засіб на забруднену ділянку куртки, дотримуючись інструкції на пакованні. Залиште на кілька хвилин і ретельно змийте плямовивідник водою.
- Перекис водню й лимонний сік. Спочатку варто перевірити, чи не зашкодить цей засіб тканині вашої куртки. Для виведення плям треба зробити суміш. Розчиніть 3 ложки перекису у склянці теплої води і нанесіть на забруднені місця куртки. Потріть оброблені плями губкою або зубною щіткою. Потім змочіть оброблену ділянку лимонним соком і залиште на 30 хвилин, опісля протріть вологою серветкою.
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