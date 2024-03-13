Як за 5 хвилин перетворити стару брудну куртку на нову: секретний метод хімчисток

Верхній одяг доволі складно відчистити чи відіпрати. Втім, робітники хімчистки радо поділилися секретами, як швидко і без зайвих зусиль відчистити навіть дуже брудну куртку. Розповідаємо, як повернути куртці її первозданний вигляд всього за кілька хвилин.

Як швидко відчистити куртку без хімчистки: секретний метод, про який мало хто знає

Капсула для прання. Спочатку розріжте капсулу і нанесіть трохи засобу на непомітну ділянку, щоб перевірити, чи не пошкодиться тканина. Потім нанесіть рідину з капсули на ватний диск і потріть усі забруднені місця. Зачекайте 2 хвилини, щоб засіб відпрацював, і зітріть вологою серветкою або чистою ганчіркою з мікрофібри. Всі плями легко зникнуть з вашої куртки.

Спочатку розріжте капсулу і нанесіть трохи засобу на непомітну ділянку, щоб перевірити, чи не пошкодиться тканина. Потім нанесіть рідину з капсули на ватний диск і потріть усі забруднені місця. Зачекайте 2 хвилини, щоб засіб відпрацював, і зітріть вологою серветкою або чистою ганчіркою з мікрофібри. Всі плями легко зникнуть з вашої куртки. Нашатирний спирт і гель для миття посуду. У ста грамах води розведіть по ложці нашатирного спирту і засобу для миття посуду. Нанесіть губкою розчин на забруднені ділянки й обережно протріть, дайте засобу висохнути. На оброблених ділянках куртки бруд зникне, наче його не було.

У ста грамах води розведіть по ложці нашатирного спирту і засобу для миття посуду. Нанесіть губкою розчин на забруднені ділянки й обережно протріть, дайте засобу висохнути. На оброблених ділянках куртки бруд зникне, наче його не було. Господарське мило. Натріть милом ті місця, які потребують чищення, залиште відпрацьовувати на пів години. Потім приберіть залишки вологою губкою чи тканинною серветкою.

Натріть милом ті місця, які потребують чищення, залиште відпрацьовувати на пів години. Потім приберіть залишки вологою губкою чи тканинною серветкою. Плямовивідник. Нанесіть засіб на забруднену ділянку куртки, дотримуючись інструкції на пакованні. Залиште на кілька хвилин і ретельно змийте плямовивідник водою.

Нанесіть засіб на забруднену ділянку куртки, дотримуючись інструкції на пакованні. Залиште на кілька хвилин і ретельно змийте плямовивідник водою. Перекис водню й лимонний сік. Спочатку варто перевірити, чи не зашкодить цей засіб тканині вашої куртки. Для виведення плям треба зробити суміш. Розчиніть 3 ложки перекису у склянці теплої води і нанесіть на забруднені місця куртки. Потріть оброблені плями губкою або зубною щіткою. Потім змочіть оброблену ділянку лимонним соком і залиште на 30 хвилин, опісля протріть вологою серветкою.

Читайте також:

Як за 10 хвилин знищити бур’яни й мох на подвір’ї: досвідчені господарі поділилися лайфгаком

Чому французькі господині ніколи не виливають воду після варіння яєць: що з нею роблять

Сірий тюль знову стане білосніжним: допоможе цей дешевий засіб