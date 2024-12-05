Як за 5 хвилин приготувати смачний десерт із ряжанки: цей смаколик сподобається всім

Легкий, корисний і дуже ніжний десерт, який нагадує шоколадне морозиво.
Такий десерт не лише смачний, а й корисний, він сподобається як дорослим, так і дітям, а приготувати його зможе кожен за лічені хвилини.
Як приготувати смачний десерт із ряжанки й какао: покрокова інструкція
Інгредієнти:
- 450 мл ряжанки;
- 3 ст. ложки цукру;
- 2 ст. ложки какао;
- 1 ст. ложка желатину;
- 50 мл води.
Спосіб приготування: покрокова інструкція.
- Замочіть желатин у воді, дайте набухнути упродовж 10 хвилин.
- Підготуйте ряжанку. Перелийте продукт у глибоку ємність для подальшого збивання.
- Додайте цукор і какао чи фруктову масу. Якщо бажаєте приготувати фруктовий варіант, замініть какао на перетерті банани, полуницю або інші ягоди.
- Збийте масу з домішками до утворення дрібних бульбашок.
- Розтопіть желатин на водяній бані чи у мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння.
- З'єднайте інгредієнти. Вливайте розтоплений желатин у ряжанку тонкою цівкою, постійно помішуючи, щоб маса була однорідною.
- Розлийте у формочки. Перелийте суміш у невеликі піали, стаканчики, баночки чи кружки.
- Охолодіть. Приберіть десерт у холодильник. Для застигання достатньо 30 хвилин.
- Подача. Десерт можна прикрасити тертим шоколадом, ягодами або залишити як є. Смаколик за текстурою нагадує суфле чи мус, а легкі бульбашки роблять його особливо повітряним і ніжним.
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