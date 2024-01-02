Як надовго замаскувати сивину без фарбування: знадобиться продукт, який точно є на вашій кухні

Цей засіб для волосся діятиме як фарба і регенеруюча живильна маска, що зміцнить локони та зробить їх шовковистими.

У зрілому віці жінки страждають від появи сивого волосся. І доводиться постійно фарбуватися, щоб позбутися проблеми. А якщо на хімічні барвники є алергія чи треба швидко впоратися з сивиною, а фарби під рукою немає? Тоді в нагоді стануть чудові народні методи, якими постійно користувалися наші бабусі. Таке маскування сивини вартуватиме копійки, а результат буде приголомшливим. Розповідаємо, як за допомогою народних методів швидко позбутися сивини.

Як приховати сивину за допомогою відвару з картопляного лушпиння

Шкірка картоплі містить у своєму складі натуральний барвник і речовини, які не лише замаскують сивину, а й нададуть волоссю сяяння та еластичності. Тому відвар з картопляного лушпиння працює як живильна маска для волосся, і як фарба.

Для того, аби приготувати таку фарбу, треба взяти 250 грамів шкірок картоплі, засипати в каструлю, залити туди чотири склянки води і довести до кипіння. Суміш необхідно варити близько п’ятнадцяти хвилин. Потім приберіть каструлю з плити, дайте рідині прохолонути і процідіть її. Отриманим розчином треба добре намочити волосся, дати засобу відпрацювати упродовж п’яти хвилин, потім змити теплою водою. Таку процедуру можна повторювати один раз на тиждень – і сивина зникне на раз.

Як позбутися сивини за допомогою кави

Для приготування маскуючого засобу для сивини знадобиться 2 столові ложки меленої кави, два помідори, 2 столові ложки оливкової олії. Подрібніть у блендері помідори і процідіть пюре через сито, щоб залишився лише томатний сік. Потім у сік додайте оливкову олію, ретельно перемішайте і засипте каву, все добре перемішавши до однорідної маси.

За допомогою щітки нанесіть пасту на сиві пасма і зачекайте близько двадцяти хвилин, поки волосся не вбере увесь барвник. Потім змийте фарбу теплою водою і помийте голову шампунем як зазвичай.

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