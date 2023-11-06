Як за 5 хвилин зробити мелірування волосся в домашніх умовах: вам знадобиться лише гребінець

Ефектна зачіска здатна повністю змінити образ. Коли ваше волосся доглянуте і має насичений колір, який вам личить, то це додає впевненості в собі. Та на салонні процедури часто не вистачає часу, а складні техніки фарбування досить дорогі. Втім, процедуру мелірування можна зробити вдома за п’ять хвилин. І це досить просто, як показує у своєму блозі стилістка Стелла Чіні.

Як зробити мелірування в домашніх умовах за 5 хвилин

Для цієї процедури вам знадобиться фарба для волосся та звичайний гребінець. Зараз продається безліч спеціальних гребінців для мелірування, але тут потрібен зовсім інший. Необхідна широка щітка для волосся із великою кількістю зубчиків, розташованих у декілька рядів. Щоб гребінець добре рухався по волоссю, краще вибирати щітку з пластмасовими зубчиками. Щітка з натуральними ворсинками буде чіплятися і плутати волосся.

Коли вибиратимете фарбу, звертайте увагу на основний колір волосся. Якщо ви власниця світлих локонів, не слід вибирати темні кольори. Краще брати той відтінок, який від вашого кольору відрізнятиметься на кілька тонів. Тоді зачіска матиме натуральний ефект. Втім, якщо вам заманеться чогось незвичайного, можна експериментувати з яскравими відтінками природних кольорів.

Як зробити мелірування самостійно: покрокова інструкція

Спочатку потрібно змішати всі компоненти фарби в окремій посудині. Після того варто нанести фарбу на зубчики гребінця пензликом для фарбування чи старою зубною щіткою. Далі для зручності розподіляємо волосся на окремі пасма. Обробляти пасма потрібно розпочинаючи з потилиці до верхівки. На добре розчесані локони наносимо фарбу гребінцем. Головне, не варто інтенсивно розчісувати волосся, щоб не пофарбувати все. Після нанесення фарби залишаємо її на волоссі на визначений інструкцією час. Потім варто ретельно вимити голову шампунем, бажано двічі. Після миття на локони наносимо маску чи кондиціонер, витримуємо 10 хвилин і прополіскуємо волосся теплою водою.

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