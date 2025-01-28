Як за декілька хвилин позбутися неприємного запаху з кухонної мийки

Ці підручні засоби допоможуть швидко впоратися з проблемою смороду з раковини.

Досвідчені господині придумали декілька ефективних і водночас простих методів, які допоможуть за кілька хвилин вирішити надокучливу проблему. Декілька простих рухів – і чистота та свіжість гарантовані. Розповідаємо, як швидко позбутися неприємного запаху з раковини за допомогою підручних засобів.

Як назавжди позбутися неприємного запаху з кухонної мийки

Лимонна кислота й окріп. Візьміть пакетик лимонної кислоти й засипте у злив кухонної мийки. Потім туди ж налийте окріп і зачекайте 5-10 хвилин. Коли засіб відпрацює, всі неприємні запахи зникнуть, наче їх і не було.

Візьміть пакетик лимонної кислоти й засипте у злив кухонної мийки. Потім туди ж налийте окріп і зачекайте 5-10 хвилин. Коли засіб відпрацює, всі неприємні запахи зникнуть, наче їх і не було. Харчова сода й білий оцет. Засипте склянку соди у злив раковини, а потім налийте туди склянку білого оцту, залиште засіб відпрацьовувати на 30 хвилин, вони повинні вступити в реакцію. Через пів години промийте злив гарячою водою. Так ви розщепите жир та знищите всі бактерії, які провокують неприємний запах. А ще такий засіб має функцію чищення, тому на відмінно впорається з вапняним нальотом та іржею в раковині, якщо є така проблема.

Засипте склянку соди у злив раковини, а потім налийте туди склянку білого оцту, залиште засіб відпрацьовувати на 30 хвилин, вони повинні вступити в реакцію. Через пів години промийте злив гарячою водою. Так ви розщепите жир та знищите всі бактерії, які провокують неприємний запах. А ще такий засіб має функцію чищення, тому на відмінно впорається з вапняним нальотом та іржею в раковині, якщо є така проблема. Шкірка цитрусових. Не викидайте шкірки від апельсинів, мандаринів та лимонів, їм можна знайти гідне застосування у побуті, наприклад, почистити раковину. Для цього треба порізати шкірки на дрібні шматочки, потім помістити їх у зливний отвір кухонної мийки. Коли ви митимете посуд, якісь продукти чи просто руки, тепла вода протікатиме через злив, вивільняючи зі шкірок ефірні олії. Саме ці пахучі речовини вбиратимуть всі неприємні запахи й освіжатимуть вашу кухню.

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