Як за декілька секунд відрізнити справжню сметану від підробки: 3 найкращі методи

Недобросовісні виробники досить часто в натуральні продукти додають домішки, щоб знизити собівартість виробництва, та разом із ціною знижується також і його якість.

Сметана – один із найпопулярніших продуктів, її додають до багатьох страв, роблять з неї десерти й випічку. І жоден приготований борщ також не обходиться без неї. А як же перевірити сметану на натуральність та якість? Бо зараз досить легко можна натрапити на продукт, який містить пальмову олію та крохмаль. Щоб перевірити якість та справжність сметани, є три найкращих способи, які ніколи не підводять.

Як перевірити якість сметани і переконатися, що продукт не містить домішок

Скло. Треба нанести сметану на скло. Якісна натуральна сметана утворює рівний шар, а продукт із домішками буде давати розводи, які досить легко побачити.

Треба нанести сметану на скло. Якісна натуральна сметана утворює рівний шар, а продукт із домішками буде давати розводи, які досить легко побачити. Йод. Треба додати краплю йоду до сметани, якщо вона не поміняла колір, це означає, що продукт справжній. Якщо вона набула синього чи фіолетового відтінку, то у сметані міститься крохмаль.

Треба додати краплю йоду до сметани, якщо вона не поміняла колір, це означає, що продукт справжній. Якщо вона набула синього чи фіолетового відтінку, то у сметані міститься крохмаль. Гаряча вода. Розмішайте ложку сметани у склянці гарячої води. Підроблений продукт не буде розчинятися, він опуститься на дно у вигляді грудочок чи підніметься на поверхню у вигляді пластівців. Справжня сметана легко розчинається у гарячій воді, забарвлюючи її у молочно-білий колір.

Експерти з безпеки харчування також рекомендують уважно читати склад продукту. Натуральна сметана містить лише вершки та закваску. Наявність пальмової олії, рослинних жирів, стабілізаторів, емульгаторів та консервантів говорить про те, що продукт ненатуральна.

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