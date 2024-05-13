Як за допомогою продукту з кухні впоратися з іржею: ефективний, хоча і незвичний метод

Досить поширеною проблемою є поява іржі на різних металевих виробах, в тому числі на раковині. Для її виведення не потрібно купувати хімію. Вам знадобиться всього лише один продукт з холодильника.

Якщо вас вже замучила корозія у ванній кімнаті і на кухні, спробуйте перевірений дієвий метод без використання засобів з магазину. Про популярний спосіб виведення іржі з металу розповіли у виданні Express.

Виявляється, все дуже просто. Вам знадобиться продукт, який стоїть в кожному холодильнику. Йдеться про популярний в усьому світі соус — кетчуп.

Хоча це може здаватися безглуздим, але фахівці стверджують, що звичайний кетчуп дійсно швидко справляється з проявами корозії. Однак, потрібно знати кілька важливих нюансів.

Насамперед, потрібно не лише рівномірно розподілити кетчуп по всій поверхні металевого виробу, але й протерти уражені ділянки губкою, а потім ще й застосувати фольгу.

Отже, як видалити іржу з металу в домашніх умовах за допомогою кетчупу? На всі ділянки, де ви побачили сліди від іржі, нанесіть достатню кількість кетчупу. Не шкодуйте продукт, краще, щоб його було в надлишку. Далі візьміть шматочок фольги, змотайте його у кульку і ретельно протріть всі необхідні місця поверх кетчупу.

Наприкінці додатково зітріть залишки кетчупу за допомогою звичайної губки для миття посуду. Цей метод допоможе дуже швидко та надійно відновити блиск та чистоту металевих виробів.

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