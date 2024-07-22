Як за кілька хвилин позбутися плям на килимі: допоможуть ці копійчані засоби

Напевно, кожна господиня засмучується, побачивши плями на поверхні килима, бо з ними завжди складно впоратися. Втім є кілька хитрих способів, які на відмінно впораються з брудом та плямами на килимовому покритті. Такі засоби для чищення є на кожній кухні, вони значно дешевші за професійні, але працюють з уїдливим брудом не гірше. Розповідаємо, як за допомогою народних методів відчистити килим, щоб він був, як новий.

Як за кілька хвилин відчистити килим від уїдливих плям за допомогою підручних засобів

Оцет проти плям від чаю й кави. Так як усі полюбляють ці напої, плям зазвичай від них буває найбільше. У цьому випадку підійде звичайний білий оцет, який на відмінно впорається зі слідами чаю та кави. Треба взяти шматок натуральної тканини, добре змочити її в оцті й покласти на пляму. Через 5 хвилин варто зняти тканину й витерти залишки оцту та плям від напоїв.

Так як усі полюбляють ці напої, плям зазвичай від них буває найбільше. У цьому випадку підійде звичайний білий оцет, який на відмінно впорається зі слідами чаю та кави. Треба взяти шматок натуральної тканини, добре змочити її в оцті й покласти на пляму. Через 5 хвилин варто зняти тканину й витерти залишки оцту та плям від напоїв. Сіль від червоного вина. Якщо так сталося, що ви пролили вино на килимове покриття, тоді пляму варто швидко присипати сіллю й залишити на 5-10 хвилин. Через зазначений проміжок часу видаліть сіль та залишки бруду паперовим рушником.

Якщо так сталося, що ви пролили вино на килимове покриття, тоді пляму варто швидко присипати сіллю й залишити на 5-10 хвилин. Через зазначений проміжок часу видаліть сіль та залишки бруду паперовим рушником. Сода з сіллю від жиру. Змішайте сіль та соду в рівних частинах та присипте забруднене місце. Через 15 хвилин приберіть залишки солі та бруду, на місці плями не залишиться й сліду.

Змішайте сіль та соду в рівних частинах та присипте забруднене місце. Через 15 хвилин приберіть залишки солі та бруду, на місці плями не залишиться й сліду. Сода, оцет і порошок для будь-якого забруднення. Такий засіб добре відчистить плями та бруд з вашого килима. Для цього візьміть 150 грамів теплої води, столову ложку соди, стільки ж порошку, насипте 50 грамів оцту. Добре розмішайте засіб, налийте до пульверизатора та розпорошіть по поверхні килима. Вологою губкою пройдіться по килиму і залиште відпрацьовувати засіб на 5-10 хвилин, потім витріть залишки чистою вологою тканиною.

Такий засіб добре відчистить плями та бруд з вашого килима. Для цього візьміть 150 грамів теплої води, столову ложку соди, стільки ж порошку, насипте 50 грамів оцту. Добре розмішайте засіб, налийте до пульверизатора та розпорошіть по поверхні килима. Вологою губкою пройдіться по килиму і залиште відпрацьовувати засіб на 5-10 хвилин, потім витріть залишки чистою вологою тканиною. Шампунь, рідке мило чи гель для миття посуду також допоможуть позбутися плям на килимі. Візьміть будь-який із названих засобів, розведіть у воді до густої піни. Нанесіть розчин губкою на килим та залиште на кілька хвилин, опісля приберіть залишки розчину вологою губкою чи ганчіркою. Після миття треба обов’язково висушити килимове покриття феном.

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