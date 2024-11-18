Як за п'ять хвилин полагодити блискавку на куртці, яка не застібається: метод з трубочкою

Буває так, що раптово ламається замок на куртці. Особливо часто проблеми трапляються з нижньою частиною блискавки, а саме там, де кріпиться штифт (невеликий елемент з пластику чи металу). Однак не варто панікувати і шукати новий верхній одяг. Якщо штифт відірвався або зламався, скористайтеся простим методом, про який розповів користувач TikTok @yfzipper у своєму відео.

Ви можете дуже просто відновити відірваний штифт у домашніх умовах. Для цього вам знадобляться лише три предмети: трубочка для напоїв, запальничка і ножиці.

Спочатку потрібно відрізати приблизно 1-1,5 см трубочки. Цього достатньо, щоб замінити деталь блискавки, яка зламалася. Тепер акуратно нагрійте один її край за допомогою запальнички. Щойно матеріал почне плавитися, ретельно притисніть його, щоб утворилося невелике потовщення, яке нагадуватиме оригінальний штифт.

Тепер треба обережно прикріпити шматочок трубочки до блискавки, просунувши його на місце штифта. Якщо він тримається недостатньо міцно, можете додатково скріпити клеєм. Але обов'язково вибирайте такий, який підходить для тканини або пластику.

Буває й таке, що потрібно швидко замінити обмежувач на блискавці. В такому разі вам знадобиться нитка. Оберніть її навколо краю блискавки кілька разів, щоб утворилося потовщення. Не забудьте закріпити вузлом. Але пам'ятайте, що такий трюк підходить лише для легких курток. Для пуховиків краще використовувати для цього металевий затискач або крихітний шматок дроту.

Якщо блискавка розходиться, це наслідок зношеного бігунця ("собачки"). Він уже не так щільно притискає зубці один до одного. Для кращого ковзання треба змастити блискавку господарським милом або воском.

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