Як за раз почистити пральну машинку від накипу, плісняви й неприємного запаху

Пралка є незамінною помічницею у побуті, тому вкрай важливо доглядати за нею, тоді вона служитиме вічно.

Щоб ваша пральна машинка добре працювала і не ламалася, її потрібно чистити від бруду, плісняви та накипу. Є кілька дешевих підручних засобів, які швидко та безпечно видаляють усі забруднення та неприємний запах. Кмітливі господині вже давно користуються такими методами чищення і радо поділилися своїми секретами. Розповідаємо, як за раз позбутися накипу, плісняви, бруду та неприємного запаху за допомогою соди, оцту й лимонної кислоти.

Як почистити пральну машинку содою, оцтом та лимонною кислотою

За допомогою такого способу можна одним махом убити кількох зайців. Ці копійчані засоби допоможуть за раз позбутися бактерій, накипу, плісняви та неприємного запаху.

Інгредієнти для чищення машинки:

200 грамів звичайного білого оцту;

100 грамів води;

1 столова ложка соди;

1 столова ложка лимонної кислоти.

Спосіб приготування. Спочатку треба змішати соду й лимонну кислоту, потім додати воду. Вилийте цю суміш у відсік для порошку, а оцет в барабан. Увімкніть машинку на режим прання з температурою 90 градусів без віджимання. Щойно цикл прання закінчиться, увімкніть машинку ще раз на той самий режим, але вже без будь-яких засобів, щоб добре її промити.

Як почистити пральну машинку від накипу лимонною кислотою: покрокова інструкція

Лимонна кислота – це натуральний засіб, який на відмінно впорається з накипом, пліснявою та неприємним запахом.

Спочатку підготуйте 150 грамів лимонної кислоти. Звільніть барабан від речей. Переконайтеся, що в барабані немає одягу чи інших предметів. Рівномірно посипте лимонною кислотою дно барабана. Увімкніть пральну машину, виберіть режим прання з максимальною температурою без віджимання. Якщо є програма чищення, тоді увімкніть її. Дайте машинці завершити цикл, щоб лимонна кислота відпрацювала на повну. Промийте прилад. Увімкніть пралку ще раз на той самий режим, але вже без будь-яких засобів.

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