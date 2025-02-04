Як за зовнішнім виглядом кішки швидко визначити, що тварина відчуває біль: шкала гримас (фото)

Домашній улюбленець не може розповісти про своє самопочуття, тому будь-які проблеми зі здоров’ям господар може помітити лише за змінами у поведінці улюбленця чи за характерними зовнішніми ознаками.

Якщо біль і страждання у собаки досить легко виявити, вона може скавучати чи бути пригніченою, то з котами не все так просто. Досить часто котики приховують свій біль. Наприклад, у пухнастика болітимуть зуби, а він продовжуватиме часто й багато їсти. Коти не видають жодних звуків, однак є так звана шкала гримас, по якій можна дізнатися, що зі здоров’ям домашнього улюбленця щось не так. В залежності від того, яка в кота гримаса і в якому положенні він сидить, можна зрозуміти, яка інтенсивність болю у тварини.

Шкала гримас: як визначити інтенсивність болю у котів

Як визначити біль у кота за зовнішнім виглядом / Фото: Фото з відкритих джерел

Дізнатися, наскільки сильний у тварини біль, можна за допомогою спеціального додатка Felinе GrimaceScale – це шкала вираження морди кішки. Такий інструмент допоможе визначити інтенсивність болю, щоб дізнатися чи треба давати тварині знеболювальні препарати.

Як визначати інтенсивність болю у котів.

За загальним виглядом морди:

Як визначити біль у кота за зовнішнім виглядом / Фото: Фото з відкритих джерел

Зображення №1 – норма.

Зображення №2 – середній рівень болю.

Зображення №3 – виражений біль.

За положенням вух:

Як визначити біль у кота за зовнішнім виглядом / Фото: Фото з відкритих джерел

Вуха направлені вперед – 0=біль відсутній.

Вуха злегка дивляться в боки – 1=біль частково присутній.

Вуха в різні боки – 2=біль помітно присутній.

За нижньою частиною морди:

Як визначити біль у кота за зовнішнім виглядом / Фото: Фото з відкритих джерел

Розслаблена – 0=біль відсутній.

Легке напруження – 1=біль помірний.

Напруження – 2=біль помітно присутній.

Загальні показники болю за вираженням морди кішки:

Як визначити біль у кота за зовнішнім виглядом / Фото: Фото з відкритих джерел

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