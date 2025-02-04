Як за зовнішнім виглядом кішки швидко визначити, що тварина відчуває біль: шкала гримас (фото)

Домашній улюбленець не може розповісти про своє самопочуття, тому будь-які проблеми зі здоров’ям господар може помітити лише за змінами у поведінці улюбленця чи за характерними зовнішніми ознаками.
Якщо біль і страждання у собаки досить легко виявити, вона може скавучати чи бути пригніченою, то з котами не все так просто. Досить часто котики приховують свій біль. Наприклад, у пухнастика болітимуть зуби, а він продовжуватиме часто й багато їсти. Коти не видають жодних звуків, однак є так звана шкала гримас, по якій можна дізнатися, що зі здоров’ям домашнього улюбленця щось не так. В залежності від того, яка в кота гримаса і в якому положенні він сидить, можна зрозуміти, яка інтенсивність болю у тварини.
Шкала гримас: як визначити інтенсивність болю у котів
Дізнатися, наскільки сильний у тварини біль, можна за допомогою спеціального додатка Felinе GrimaceScale – це шкала вираження морди кішки. Такий інструмент допоможе визначити інтенсивність болю, щоб дізнатися чи треба давати тварині знеболювальні препарати.
Як визначати інтенсивність болю у котів.
За загальним виглядом морди:
- Зображення №1 – норма.
- Зображення №2 – середній рівень болю.
- Зображення №3 – виражений біль.
За положенням вух:
- Вуха направлені вперед – 0=біль відсутній.
- Вуха злегка дивляться в боки – 1=біль частково присутній.
- Вуха в різні боки – 2=біль помітно присутній.
За нижньою частиною морди:
- Розслаблена – 0=біль відсутній.
- Легке напруження – 1=біль помірний.
- Напруження – 2=біль помітно присутній.
Загальні показники болю за вираженням морди кішки:
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