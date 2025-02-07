Як забезпечити собі розкішне життя і стати улюбленцем фортуни: порада, якій 1000 років

Великий Омар Хаям залишив нащадкам не лише наукові праці та прекрасні поезії, а й глибокі філософські роздуми про сенс життя.

Мудрість ученого, поета і великого мислителя не втрачає своєї актуальності упродовж багатьох віків, а його погляди на долю, прикрощі та щастя допомагають людям зрозуміти важливість простих речей. В одному зі своїх рубаї Омар Хаям пояснив, як забезпечити собі розкішне життя і стати улюбленцем фортуни.

"Мені святий веселий сміх чи п'яна знемога,

Інша віра мені чи єресь незнайома.

Я запитав Фортуну: «Кого ж любиш ти?»

Вона у відповідь: «Серця, де радість вічно вдома»".

У рядках чотиривірша мудрець розкриває секрет щастя й багатства – фортуна завжди прихильна до тих, чиї серця сповнені радості. Вона не обирає похмурих, озлоблених або незадоволених. Навпаки, удача й гроші йдуть до тих, хто вміє насолоджуватися моментом, цінувати кожну секунду свого життя.

До того ж, думка великого філософа вже давно підтверджена науковцями. Вчені визначили, що улюбленцями долі є ті люди, які почуваються радісними та задоволеними життям. Вони мають більше можливостей, заробляють великі гроші, їх усі люблять.

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