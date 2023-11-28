Як загадати бажання на Новий рік 2024, щоб точно збулося: 6 перевірених способів

Ми всі чекаємо Нового року, щоб загадати свої найзаповітніші бажання. Бо багато хто перевірив на собі – загадані у новорічну ніч бажання обов’язково збуваються. Напевно усі знають про ритуал із шампанським. Але є ще багато магічних способів для здійснення мрій. Розповідаємо, як ще можна загадувати бажання, щоб вони стовідсотково збулися.

Як загадати бажання на Новий рік 2024: 6 магічних способів

Бажання в ялинковій прикрасі. У переддень Нового року напишіть на маленькому папірці свою заповітну мрію, скрутіть у трубочку і засуньте в ялинкову прикрасу. Потім повісьте іграшку на ялинку якомога вище. А через сім днів зніміть цю іграшку і сховайте її до того часу, поки бажання не здійсниться. Записка в пляшці з-під шампанського. Після того, як вип’єте шампанське, напишіть записку із бажанням на листочку і засуньте папірець у пляшку. Потім закрийте пляшку корком і сховайте. Коли бажання здійсниться, пляшку можна викинути. Мрії під подушкою. Якщо ви маєте кілька бажань, 31 грудня напишіть їх усі на окремих папірцях і сховайте під подушкою. А вранці 1 січня, коли прокинитеся, дістаньте три папірці, ті три бажання, які ви витягли, обов’язково збудуться у 2024 році. Банка з бажаннями. Якщо у вас купа бажань і ви хочете, щоб вони всі здійснилися, напишіть кожне на окремому листочку. Тоді покладіть усі листочки у банку, туди також можна покласти гілочки та цукерки для краси. Банку закрийте та відставте, нехай ваші мрії збуваються. А наприкінці 2024 року прочитаєте папірці і перевірите, які бажання здійснилися. Бажання, щоб завагітніти. Як загадати таке бажання на Новий рік? Жінка, яка хоче завагітніти, повинна під бій курантів почистити мандаринку і з’їсти її. Якщо у мандарині попадеться кісточка, то таке бажання точно збудеться. Монетка бажання. Це бажання на гроші. Що потрібно робити? Під час бою курантів необхідно тримати в кулаці монетку жовтого кольору. Потім її потрібно опустити у келих із шампанським і випити напій. Потім цю монетку потрібно покласти в гаманець і носити із собою цілий рік, вона притягуватиме гроші. Кажуть, чим дрібнішою буде номінал монети, тим більшим буде прибуток.

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