Як загорнути голубці: способи та секрети від досвідчених кухарів

Загортання голубців – досить довгий процес, особливо якщо готується їх велика кількість. Для приготування голубців важливо не лише правильно підібрати інгредієнти, а й акуратно їх загорнути.

Багато хто з господинь не береться за приготування цієї страви через те, що стикається з низкою невдач саме під час загортання голубців. Капустяний лист рветься, начинка вивалюється, голубці розвалюються, соус википає.

Як загорнути голубці в капустяний лист

Для початку капусту необхідно злегка приварити. На качані капусти робимо глибокі надрізи ножем навколо нього та опускаємо капусту в каструлю з водою. Доводимо до кипіння на повільному вогні й обережно відокремлюємо верхні листки. Саме їх будемо використовувати для голубців. Коли листя охолонуть, видаляємо потовщену частину і загортаємо в капусту начинку.

Помилки, яких не можна робити, загортаючи голубці

Загортати начинку в сиру капусту.

Залишати на листку потовщення і закладати в нього начинку.

Класти в голубець занадто багато начинки.

Натягувати лист, намагаючись накрити їм начинку.

Не щільно укладати голубці в посуд, або, навпаки, складати голубці в каструлю настільки щільно, що соус не дістанеться дна посуду. .

Як зробити маленькі голубці

Маленькі голубці згортати набагато складніше, ніж великі, оскільки це робота для більш досвідчених..

Можна загорнути начинку в лист, як в паперовий пакет. Якщо ви не знаєте, як загорнути голубці конусом, просто згадайте, як раніше з паперу робили пакетики для насіння.

Капусту скласти конвертиком — в цьому випадку лист згортається так, щоб закрити фарш з усіх боків.

Згорнути трубочкою, у такому випадку страва буде відкритою з боків, або трикутником.

Як крутити голубці трикутником

Лист потрібно розрізати на невеликий трикутник. Попередньо слід видалити з нього жорстку частину, оскільки вона практично не гнеться, через це голубці у результаті будуть розвалюватись. Вирізати цю товсту прожилку можна легко за допомогою ножа.

Як крутити голубці трикутником

Після цього на край листа кладеться начинка, а потім листок загортається. Потім слід загорнути правий і лівий краї листа всередину на начинку, а далі лист скочується рулетом. Такі голубці не розваляться, а також відрізняються своєю міцністю.

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