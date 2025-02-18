Як захистити фарбоване волосся від вимивання: корисні поради для вирішення проблеми

Вимивання фарби зупинити неможливо, однак за допомогою простих порад можна надовго пригальмувати цей процес.

У когось фарба тримається на волоссі місяць-півтора, а комусь доводиться фарбуватися кожні три тижні. Насправді, це залежить від багатьох факторів: якості та кольору фарби, структури волосся, домашнього догляду. Однак експерти дають поради, дотримуючись яких, можна зберегти яскравий колір волосся надовго.

Як правильно доглядати за волоссям після фарбування, щоб зберегти насичений колір надовго

Професійний догляд. Для домашнього догляду за фарбованим волоссям варто вибирати лише професійні засоби, так можна зберегти яскравий насичений колір на місяць чи півтора. Такі засоби не містять агресивних складників, до їхнього складу входять сироватка та бальзам, які добре захищають фарбоване волосся від вимивання. Температура води. Голову треба мити теплою водою, а ще краще – прохолодною. Не слід вмикати гарячу воду, бо так пігмент вимивається значно швидше. Шампунь і кондиціонер для фарбованого волосся. Такі засоби для догляду допоможуть запечатати пігмент усередині волосся. Таким чином, яскравий насичений відтінок зберігатиметься півтора місяця. Відмова від агресивних живильних засобів. Не можна використовувати в перші два тижні після фарбування відновлювальні та живильні маски, які проникають у структуру локонів, це негативно впливає на пігмент фарби. Термозахист і мінімум високих температур. Якщо є така можливість, краще не користуватися прасками чи плойками. І обов’язково використовувати термозахист перед сушінням та укладанням волосся.

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