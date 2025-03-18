Як захистити город від попелиці: посадіть по периметру ось цю рослину

Це полин, який швидко та безпечно допоможе позбутися попелиці. Якщо він росте у вас на городі чи в саду, його не варто нищити, він прекрасно впорається з нашестям мурах, попелиці та гусені. Його можна посадити по периметру городу і він захищатиме не лише від шкідливих комах, а й від гризунів – мишей та кротів. До того ж, з полину можна приготувати настій, який захищатиме городину від комах-шкідників. Розповідаємо, як приготувати настій з полину від попелиці, які ще наявні засоби допоможуть у боротьбі з цими шкідниками.

Які народні засоби допоможуть позбутися попелиці

Настій з полину. Треба взяти кілька гілочок звичайного полину, подрібнити і залити літром окропу. Настоювати засіб необхідно упродовж 24 годин. Потім варто процідити настій та розвести літром чистої води. Обприскувати городину та кущі треба кожні 10 днів у суху погоду вранці чи ввечері, коли немає палючих сонячних променів.

Треба взяти кілька гілочок звичайного полину, подрібнити і залити літром окропу. Настоювати засіб необхідно упродовж 24 годин. Потім варто процідити настій та розвести літром чистої води. Обприскувати городину та кущі треба кожні 10 днів у суху погоду вранці чи ввечері, коли немає палючих сонячних променів. Червоний мелений перець. Щоб приготувати засіб від попелиці, треба взяти 50 грамів червоного меленого перцю на літр води, добре розмішати і дати настоятися 24 години. Потім процідіть розчин і додайте трохи господарського мила. Таким розчином треба обробити всі дерева та кущі, а також городні культури. Обробку краще робити в суху теплу погоду, в разі потреби процедуру необхідно повторити. Такий засіб допоможе позбутися не тільки попелиці, але й мурах.

Щоб приготувати засіб від попелиці, треба взяти 50 грамів червоного меленого перцю на літр води, добре розмішати і дати настоятися 24 години. Потім процідіть розчин і додайте трохи господарського мила. Таким розчином треба обробити всі дерева та кущі, а також городні культури. Обробку краще робити в суху теплу погоду, в разі потреби процедуру необхідно повторити. Такий засіб допоможе позбутися не тільки попелиці, але й мурах. Бадилля картоплі й помідорів. За допомогою бадилля пасльонових можна позбутися попелиці, мурах, гусені, плодожерки та молі. Покладіть три кілограми бадилля у велику ємність, залийте 10 літрами води і закип’ятіть. Потім зніміть з вогню, дайте остигнути й процідіть. Додайте у відвар пів бруска натертого господарського мила, ретельно розмішайте, щоб воно повністю розчинилося. Обприскувати городину й кущі краще вранці чи ввечері за сухої погоди.

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