Як захистити розсаду від заморозків: дієві запобіжні заходи

Щоб розсада не замерзла у відкритому ґрунті, варто дотримуватися простих рекомендацій щодо її захисту.

Українці вже почали висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, хоча до кінця травня ще можуть бути заморозки та похолодання. І щоб городні культури не загинули, необхідно знати, як їх захистити від різкого зниження температури. Розповідаємо, як уберегти розсаду від холоду та заморозків, що треба робити.

Як заморозки впливають на різні овочеві культури: що варто знати

Досвідчені городники знають, що є такі рослини, які здатні витримати несприятливі погодні умови. Вони переживуть навіть заморозки до -7 °С. Це:

морква;

селера;

цибуля;

петрушка;

кріп;

шпинат.

А є теплолюбиві культури, які вкрай негативно реагують на зниження температури, так як ростуть близько до поверхні землі. Така розсада навіть за нульової температури може загинути:

огірки;

кабачки;

гарбузи.

Щодо томатів, перців та баклажанів, то їх треба загартовувати перед висаджуванням, щоб вони пережили зниження температури. Оскільки заморозки можуть убити ці рослини або затримати їхній ріст і розвиток на кілька тижнів.

Як врятувати розсаду у відкритому ґрунті від різких похолодань: дієві поради

Якщо денна температура коливається в межах +1 або +2 °С, то вночі може бути значно прохолодніше. Тому варто подбати про захист розсади, тут найкращим варіантом буде укриття.

Спеціальний укривний матеріал. На грядки, де сидять томати, перець, помідори, огірки, кабачки, треба поставити дуги й накрити зверху агроволокном, спанбондом чи плівкою.

На грядки, де сидять томати, перець, помідори, огірки, кабачки, треба поставити дуги й накрити зверху агроволокном, спанбондом чи плівкою. Укриття розсади пляшками. Якщо рослини маленькі, то можна накрити кожну пластиковою пляшкою, щоб уберегти від заморозків.

Якщо рослини маленькі, то можна накрити кожну пластиковою пляшкою, щоб уберегти від заморозків. Підгортання. Таким способом захищають картоплю. Якщо сходів немає чи вони зовсім маленькі, її повністю можна укрити землею. Паростки самі проб’ються назовні по мірі зростання.

Як захистити рослини від заморозків поливом

Так, цей спосіб може здатися досить дивним, проте досвідчені городники його також застосовують, щоб захистити розсаду від холоду. Метод називають дощуванням. На поливний шланг треба насадити розпилювач води й полити рослини.

Таким способом можна захистити рослини від заморозків до -5 °С, які ростуть у теплицях, також кущі та молоді деревця. Цей метод буде працювати, якщо зробити полив увечері в безвітряну погоду. Рослини поливають зверху до низу під самий корінь. Пара, що утворюватиметься від випаровування води, захищатиме рослини, і вони зможуть перенести нічні заморозки.

Чим підгодовувати дерева, щоб вони не боялися заморозків: які найкращі препарати

Калійно-фосфорні добрива — дерева обробляються за кілька днів до зниження температури та заморозків.

— дерева обробляються за кілька днів до зниження температури та заморозків. Стимулятори. За день-два до заморозків треба обробити дерева стимуляторами, які підвищують імунітет рослин до різких перепадів температури.

За день-два до заморозків треба обробити дерева стимуляторами, які підвищують імунітет рослин до різких перепадів температури. Кріопротектори. До складу засобу входять сполуки, які створюють захисну плівку і запобігають дії низької температури на рослину. Обробити дерева краще за 6-10 годин до заморозків, плівка тримається до семи днів. Таку обробку можна комбінувати з іншими методами, щоб посилити захист дерева.

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