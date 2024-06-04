Як захиститися від маніпуляторів: допоможе одна мудра порада Конфуція, якій 2,5 тисячі років

Ефективна маніпуляція за допомогою почуття провини: як розпізнати та запобігти

Маніпуляція в психології визначається як форма навмисного впливу, як спроба маніпулятора змінити поведінку іншої особи для того, щоб досягти мети в інтересах маніпулятора.

Більшість людей вважає, що якщо особа змушує інших робити те, що хоче саме вона -- це точно маніпуляція, що таких осіб легко розкусити, а діям — запобігти. Але не завжди все так просто.

Не завжди можна точно визначити, що вас використовують для досягнення своїх цілей. Допоможе одна порада Конфуція, в якій йдеться про один з самих популярних способів маніпуляції.

Цитата Конфуція, якій 2, 5 тисячі років говорить: "Стережіться тих, хто хоче викликати у вас почуття провини, бо вони прагнуть влади над вами"

Почуття провини — як його позбутися

Навіяти почуття провини — одна з ефективних способів маніпуляції. Тому що почуття провини є однією з базових соціальних емоцій, яка визначає моральну правильність чи неправильність наших вчинків. В нормальних ситуаціях, воно не повинно створювати проблеми, лише допомагає уживатися з іншими людьми.

Але одна річ, самому відчувати провину за свій поганий вчинок, інша — коли це почуття вселяють інші. Навіювання почуття провини — це маніпуляція, націлена застати людини зненацька, переконати її у своїй неправоті і потім змусити щось зробити проти її волі.

Щоб уникнути такого психологічного впливу і не дати маніпулятору влади психологи рекомендують такі кроки:

Найперше, що потрібно зробити — це спробувати усвідомити почуття провини та відстежити ситуації, які його запускають.

В кожній ситуації спробуйте вловити механізм формування почуття провини. Чому саме ця ситуація так впливає?

Проаналізуйте, чому виникає і чому слугує почуття провини, можливо, воно комусь вигідне?

І найголовніше, спробуйте реагувати інакше ніж ви завжди реагуєте на власне почуття провини. Проаналізуйте, що заважає Вам не почуватися винним чи винною.

Таким чином, якщо ви не зможете зразу протистояти маніпуляції, то хоча б будете її розрізняти та усвідомлювати.

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