Як законно заготовляти дрова 2025 року самостійно: де дозволено рубати самосів

Дрова все ще залишаються ключовим джерелом тепла для українців, зокрема в сільських районах та приватних будинках, де багато людей використовують пічне опалення. Тому багато хто шукає способи знизити витрати на твердопаливні ресурси.

Не можна просто так вирушити до лісу і почати рубати дерева. Однак, виявляється, деякі громадяни мають право самостійно заготовляти дрова в рамках законодавства.

Інформацію про те, де українці можуть законно вирубувати дерева для дров у березні 2025 року, можна знайти в Земельному кодексі України.

Де українці можуть рубати самосів для дров

Згідно з чинним законодавством, всі ліси України є частиною лісового фонду та підлягають державній охороні. Це означає, що вирубка дерев на землях, які належать сільським радам або знаходяться поруч з дорогами та полями, заборонена без відповідного дозволу. Для того, щоб вирубати дерева на таких ділянках, потрібно:

отримати дозвіл від місцевої ради;

якщо ділянка знаходиться поза межами населеного пункту — отримати дозвіл від райдержадміністрації.

Водночас є виняток для власників земельних паїв. Якщо дерева ростуть на вашій землі, призначеній для сільськогосподарського використання, ви можете їх рубати без спеціального дозволу.

Однак, важливо пам’ятати, що власники паїв повинні підтримувати землю в належному стані, що включає очищення від дерев. Якщо ділянка заростає лісом, це може бути кваліфіковано як порушення, за яке передбачено адміністративне покарання.

Також необхідно точно визначити межі своєї ділянки. Існують випадки, коли люди випадково або навмисно вирубують дерева на чужих землях, тому важливо знати кордони свого майна, щоб уникнути конфліктів з сусідами.

Після вирубки дров власники земельних паїв зобов’язані утилізувати залишки деревини відповідно до "Правил пожежної безпеки в лісах України". Гілля та чагарники можна спалювати, але лише в безпечний період, коли це не створює пожежної небезпеки.

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