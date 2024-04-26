Як залишки вашого сніданку можуть стати ідеальним добривом для квітів: порада експертки

Садівники постійно шукають нові способи, щоб урізноманітнити природні добрива. Експертка з догляду за квітами поділилася своїми секретами.

Навіть якщо у вашому саду більшість рослин невибагливі, вони все-рівно потребують певного догляду. Зокрема, і використання добрив для кращого зростання та пишного квітіння.

Як зазначила експертка з садівництва Келлі Вілкінісс, існує один дешевий спосіб для отримання квітучого саду. Для цього потрібно усього лише скористатися залишками сніданку. Особливо, якщо він у вас зазвичай складається з бананів, яєчні і кави.

Фахівчиня стверджує, що ці продукти можуть стати ідеальним добривом для квітів, адже забезпечують рослини усіма необхідними поживними речовинами.

Отже, для підживлення знадобляться кавова гуща, шкірка від банана та яєчна шкарлупа. Шкірку банана варто порізати на шматки, змішати з подрібненою шкаралупою, додати кавову гущу і просто внести цю суміш у ґрунт під рослинами.

Бананова шкірка додасть у землю калію і фосфору, які допомагають квітам зростати, значно покращують стан ґрунту. Калій особливо корисний трояндам, оскільки він необхідний для формування нових бруньок, які пізніше стануть квітами.

У яєчній шкарлупі багато кальцію, який також надзвичайно корисний для рослин. Цей продукт, крім квітів, можна використовувати для підживлення помідорів, оскільки вони потребують багато кальцію для зростання. Шкаралупа додатково відлякує слимаків, адже їм стає важче добратися до рослини через гострі подрібнені частинки.

Кавова гуща багата на дубильні кислоти і азот. Вони добре впливають на квіти. Гущу полюбляють азалія, троянда, гортензія, рододендрон, гарденія, камелія.

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