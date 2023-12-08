Як заощадити пів пляшки гелю для миття посуду: додайте цей інгредієнт до засобу

Гелю для миття посуду стане вдвічі більше, і такий засіб не поступається ефективністю звичайному.

Засіб для миття посуду – це вкрай потрібна річ на кожній кухні. І щоб його часто не купувати, мийний засіб можна зробити вдома самостійно чи подвоїти об’єм того, що є, додавши до нього лише один копійчаний складник, який, напевно, знайдеться у кожному домі. Розповідаємо, як зробити гель для миття посуду самостійно, щоб заощадити свої кошти на його придбанні.

Як зекономити на засобі для миття посуду

Щоб самостійно зробити гель для миття посуду, візьміть порожню пляшку і вилийте туди половину мийного засобу. Потім закип’ятіть 500 грамів води, додайте в окріп 200 грамів соди і залиште суміш вистигати.

Після того, як содовий розчин охолоне, одну частину налийте до однієї пляшки з гелем, іншу – до другої. Суміш із гелем і содою треба добре потрусити, щоб гель розмішався і був однорідної консистенції. Таким чином у вас вийдуть дві повні пляшки мийного засобу для посуду. Через пів години суміш можна використовувати.

Завдяки простій харчовій соді ви зможете подвоїти запаси гелю для миття посуду, що дуже зручно й вигідно, адже не доведеться йти до магазину та купувати нову пляшку.

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