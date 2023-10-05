Як заощаджувати на продуктах: корисні поради та лайфгаки

Багато хто переконаний, що їжа – це те, на чому не можна економити задля здоров’я та якості життя. Насправді смачно та здорово харчуватися можна, не витрачаючи на продукти суттєву частину гаманця, а допоможуть у цьому кілька лайфгаків.

Як харчуватися так, аби заощаджувати на продуктах? Це питання дуже актуальне для українців, особливо під час повномасштабної війни. Економити на харчуванні зовсім не важко, якщо знати кілька простих правил.

Як економити на продуктах – читайте на ТСН.ua.

Що робити щоб зекономити на харчуванні

Готуйте самотужки

Щоб не витрачати увесь вміст свого гаманця на їжу, відмовтеся від частого харчування в ресторанах та кафе, від споживання напівфабрикатів. Натомість готуйте улюблені страви самотужки. До того ж, напівфабрикати – як-от вареники, пельмені та котлети – можна приготувати та заморозити у домашніх умовах. Спробуйте залучити до цього рідних або ж увімкнути улюблений серіал, щоб не нудьгувати.

Беріть їжу на роботу з дому

Обід на роботу приготуйте заздалегідь вдома та візьміть зі собою. Варто також відмовитися від дорогої кави з кафе чи автомату. Натомість придбайте мелену каву та заварюйте її у горнятку.

Складіть меню на цілий тиждень

Заощадити трохи грошенят вам допоможе складене на тиждень наперед меню. Ви точно знатимете, що їстимете на сніданок, обід та вечерю і зможете уникнути спонтанних покупок. А ще це дозволить раціонально використовувати ті продукти, які вже є у холодильнику. Намагайтеся робити покупки раз на тиждень і лише за списком.

Готуйте стільки, скільки реально з’їсте

Намагайтеся готувати рівно такий об’єм страв, який реально з’їсте. Наприклад, приготувати цілу каструлю борщу чи сковорідку котлет, якщо ви мешкаєте один чи одна – це шлях до зайвих витрат та зайвої ваги.

Зауважимо, що потреба людського організму в калоріях на добу становить: для чоловіка – 2500 ккал, для жінки – 2000 ккал. Тож меню на день можна планувати, опираючись на цю інформацію.

Їжте спершу те, що швидко псується

Аби не викидати до смітника зіпсовані продукти, про які ви забули, дізнайтеся про терміни зберігання кожного виду харчів. Можна клеїти на продукти стікери з написом "з’їж мене до п’ятниці". Наприклад, швидко псуються молочні продукти, тож не забувайте про наявність таких у холодильнику.

Молочні продукти / Фото: pixabay.com

Зберігайте продукти правильно

Нерідко продукти псуються лише тому, що їх неправильно зберігають. Щоб рідше поповнювати запаси їжі і не викидати гроші на вітер, уважніше ставтеся до харчів.

Окрім того, деяких продуктам можна подарувати "друге життя". Наприклад, спробуйте із зачерствілого хліба зробити грінки чи сухарики до салату, а із зіпсованих помідорів – томатну підливку.

Вирощуйте зелень вдома

Спробуйте вирощувати зелень удома в ящичках на підвіконні. Адже пакетик насіння зеленої цибулі чи салату восени значно дешевший, аніж пучок зелені взимку.

Як економити на продуктах

Стежте за акціями та спецпропозиціями магазинів

Майже в кожній мережі продуктових магазинів покупцям пропонується дисконтна картка на знижки чи бонуси, тож не ігноруйте запитання касирів: "Бажаєте оформити нашу картку?" Якщо купуватимете харчі з карткою в одному й тому ж магазині, зможете трохи заощадити. Окрім того, завантажте мобільні застосунки, щоби знати про акції різних торговельних мереж.

Знижки в супермаркеті / Фото: УНІАН

Беріть зі собою пакет

Щоб не витрачати зайвих грошей на покупку нового пакета в магазині, беріть зі собою з дому той, що вже є. Дуже раціональним і в контексті заощадження, і в контексті турботи про довкілля буде використання тканинної екоторби.

Добре розглядайте полиці супермаркетів

Кладіть до кошика в супермаркеті той продукт, який має найдовший термін придатності. Наприклад, якщо це молоко, то беріть ту пляшку чи пакет, де до кінця терміну зберігання залишається найбільше часу. Задля цього уважно розглядайте полиці і пам’ятайте, що в перших рядах спеціально розташовані ті товари, які невдовзі стануть непридатними.

Також не забувайте, що дешевші та свіжіші продукти зазвичай розміщені на нижніх полицях супермаркетів та в дальніх кутках. А дорожчі товари розташовують на рівні очей, аби їх активніше купували.

Купуйте продукти на ринку

Свіжі, якісні та дешеві продукти можна купити на ринках, сільськогосподарських ярмарках. Останні зазвичай вони відбуваються восени та навесні.

Купуйте сезонні продукти

Намагайтеся купувати сезонності овочі та фрукти, адже вони і дешевші, і корисніші. Окрім того, наприклад, ягоди та зелень можна заморозити на зиму. Також заощадити та забезпечити організм вітамінами взимку дозволять власноруч приготовані варення, консервовані овочі, заготовки для супів.

Існує невеличкий лайфгак із покупкою м’яса. Так, економічно вигідніше буде придбати цілу курку, аніж по частинах. З лапок і крилець можна приготувати наваристий суп. Рибу теж купуйте цілою, адже з голови можна приготувати бульйон чи уху.

Овочі на ринку / Фото: pixabay.com

Робіть гуртові покупки

Економити на продуктах допоможуть покупки товарів тривалого зберігання за гуртовими цінами чи в оптових постачальників. Ціни в гуртових торгових точках завжди нижчі. До речі, аби купувати харчі гуртом та дешевше, можна об’єднати зусилля з родичами, друзями чи сусідами.

Купуйте продукти ввечері

Якщо вирішите купити приготовану в супермаркеті їжу, то зробіть це краще після 20:00. Адже ввечері на страви власного виробництва з’являються суттєві знижки. Наприклад, таким чином можна купувати щонайменше випічку.

Відмовтесь від відомих брендів та пакування

Пам’ятайте, що за продукти відомих брендів доводиться платити більше, хоча ціна – не завжди гарантія смаку та якості. Наприклад, значно дешевшими є продукти торгових марк мережевих магазинів, які за якістю можуть не відрізнятися від брендових товарів.

Платіть саме за продукт, а не його пакування. Адже сметана в непоказному пластиковому пакеті часто ідентична тій, яка продається в яскравій пластиковій чи скляній баночці. А вагові цукор та крупи значно дешевші, аніж у барвистих упаковках.

Читайте опис до товару

Купуючи продукт, читайте його опис, адже товар з однаковою ціною може відрізнятися. Звертайте увагу на вагу та об’єм. Вигідніше купувати продукт завважки 1 кг, а не 940 г. Уважно дивіться на термін придатності.

Як заощаджувати гроші на продуктах – поради від маркетологів

Запам’ятовуйте ціни на продукти (зберігайте чеки), щоб відрізнити справжню знижку від рекламного трюку.

Не купуйте продукти, коли голодні, адже порожній шлунок сигналізує мозку, що купувати треба все і побільше.

Не робіть імпульсивні покупки: подумайте, чи справді вам потрібен цей товар, чи вас спокусила його низька ціна.

Не заходьте до тих відділів, де не планували нічого купувати.

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