Як заощаджувати пальне в автомобілі взимку: фахівці поділилися п'ятьма ефективними способами

Через зростання цін на пальне в Україні водіям доводиться шукати все нові й нові способи заощадити на ньому взимку.

Фахівці порталу "Твоя машина" поділилися п'ятьма актуальними методами, що допомагають значно знизити витрати пального в зимовий період.

Більш ефективно використовуйте обігрівач

Дуже важливо регулювати потужність обігрівача, виходять з власного комфорту та тих погодніх умов, які спостерігаються на вулиці. Не намагайтесь викрутити його на максимум одразу після того, як за вікном хоча б трішки похолодало.

Регулярно перевіряйте тиск в шинах

Слід пам'ятати, що через зниження температури повітря часто падає тиск в автомобільних шинах, а це стає причиною збільшення витрат палива щодня. Тому важливо контролювати цей показник і докачувати за необхідності.

Завжди попередньо прогрівайте двигун

Дуже важливо давати мотору прогріватися до оптимальної температури. Це дасть змогу не витрачати більше палива, ніж це є необхідно.

Використовуйте легкі моторні олії

Завдяки спеціальному мастилу можна значно зменшити навантаження на двигун, а це особливо актуально взимку. Так ви будете витрачати набагато менше палива.

Звертайте увагу на стан повітряного фільтра

Коли він забруднюється, то починає обмежувати потік повітря, яке поступає до мотору, а це стає причиною зменшення його потужності. Фахівці кажуть, що через брудний повітряний фільтр витрата пального може збільшитися на 10% і наголошують, що змінювати його потрібно через кожні 30 тис. кілометрів (а то й частіше, щоб економити на паливі).

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