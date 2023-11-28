Як запакувати подарунок: оригінально, красиво та стильно, з коробкою і без — відео і інструкції

Ми зібрали для вас різноманітні способи, як запакувати подарунок оригінально і швидко вдома.

Як завернути подарунок у подарунковий папір в коробці

Вази, пляшки, бока та інші схожі предмети краще вкладати в коробку. Цим ви зменшуєте ризик розбити подарунок. Під час вибору матеріалу слід пам'ятати, що щільний подарунковий папір точно не порветься. Але і завертати в нього коробку буде важче.

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Найпростіше запаковувати подарунки квадратної чи прямокутної форми. Для цього вам знадобляться:

сам подарунковий папір;

ножиці;

олівець;

скотч.

Щоб пакування вийшло більш акуратним на вигляд, краще обирати двосторонній скотч. Його можна придбати в будь-якому канцелярському магазині.

Як красиво запакувати подарунок без коробки

Якщо ви вирішили подарувати річ, яка не має чіткої форми, і у вас немає під рукою коробки, в яку можна її покласти, можете зробити пакування у формі пакета.

Як запакувати подарунок оригінально: ідеї декорування

Для того, щоб оздобити подарунок, можна використовувати різні декоративні елементи. Наприклад, можете взяти тематичні стікери і гілочки для створення настрою.

Вам також можуть підійти:

яскраві стрічки;

листівки;

наліпки;

шнурки;

бутони квітів тощо.

В магазинах можна також знайти банти на клейовій основі. Тоді ви зможете просто перев'язати коробку в подарунковому папері стрічкою і зверху наліпити бантик.

Стрічка

Ви можете також навчитися зав'язувати кольорові стрічки як в відео нижче. Можливо вам доведеться попрактикуватися, але ваші подарунки точно виглядатимуть стильно.

Складки з паперу

Ще один цікавий спосіб декорування подарунку. Але для нього вам знадобиться взяти більше паперу, щоб мати запас для плісування. Потрібно врахувати, що подарунковий папір зменшиться вдвічі після того, як ви складете декор.

Або можна скористатися методом додавання паперу до верхньої частини подарунка. Завдяки такому паперовому "помпону" він буде виглядати більш святково і додасть пакуванню оригінальності.

Для цього вам знадобиться великий аркуш пакувального паперу. Подарунок в цьому разі розташовується в нижній частині. А верхня частина використовується для утворення складок.

З кишенькою для листівки

Для цього способу потрібно використати колишню схему для пакування, але з нахльостом. Знизу у вас повинен залишитися шматок пакувального паперу. Решту паперу використайте для обгортання подарунка, щоб на лицьовій частині вийшла "кишенька".

Як красиво запакувати подарунок, якщо мало паперу

Якщо ви раптом згадали, що вам потрібно запакувати подарунок, а подарункового паперу виявилося замало, можна спробувати цей цікавий спосіб пакування.

А якщо раптом у вас не знайшлося під рукою скотча, можна скористатися клеєвим олівцем, мотузкою, декоративною стрічкою, наліпкою, ґудзиком з ниткою.

Як упакувати букет квітів

Найкраще для пакування букетів підходять крафтовий та кольоровий папір. Тоді квіти будуть виглядати оригінально і стильно. Можна оформити пакування так, як показано на відео нижче.

Вам знадобляться:

аркуші паперу різних кольорів — тонкі для композиції та щільні для пакування;

ножиці;

скотч;

стрічка;

рукавички (якщо стебла мають шипи).

Як упакувати пляшку

Виявляється все дуже просто, якщо знаєш, що робити. На всю процедуру піде не більше 2 хвилин.

Не забудьте оригінально прикрасити пляшку. Можна, наприклад, придбати спеціальний подарунковий чохол, який надівається зверху на шийку.