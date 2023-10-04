Як заробити на каштанах: ось виявляється для чого їх збирають

Виявляється, що каштани не просто плоди улюблених дерев киян, а й цінна сировина на якій можна заробити гроші

Мої сусіди почали активно збирати каштани, причому мішками. Зібрані плоди каштанів приймають в пунктах прийому вторсировини як вторсировину , для переробки.

Скільки коштують каштани

У пунктах прийому вторсировини за один кг каштанів дають 1-2 гривні. Продати каштани можна і через Інтернет - ціни варіюються від 2 до 10 грн за кілограм.

Купівля каштанів

Для чого використовують каштани

Каштани переробляють та виокристовують у найрізноманітніших сферах.

Каштан у фармакології. Речовини, які містяться в каштанах розширюють звужені артерії, прискорюють кровотік, зменшують крихкість капілярів. Тому препарати на основі кінського каштану широко застосовуються при лікуванні судинних захворювань, зокрема тромбофлебіту, варикозу, екстракт каштану звикористовують при лікуванні забитих місць, різних травм і синців.

Широко використовують каштани і в косметології. Виявляється, це незамінний інгредієнт для збереження краси і молодості. Засоби з каштана:

зменшують застій крові у поверхневих шарах шкіри,

тонізують, покращують мікроциркуляцію шкіри,

зменшують целюліт,

зменшують випадіння волосся,

захищають від негативної дії ультрафіолету.

Екстракт каштана часто є компонентом «антивікової» косметики, оскільки він має протинабрякові властивості, стимулює вироблення колагену, в результаті чого зменшується кількість і глибина зморшок, натомість підвищується тонус шкіри та підтягується овал обличчя. Каштан також включають до складу шампунів, бальзамів, масок і сироваток, що стимулюють ріст волосся та перешкоджають утворенню лупи.

Каштани – це корм для тварин. За вмістом білка й жирів, поживних речовин каштани кращі за пшеницю і кукурудзу. В одному кг каштанів міститься 40 г протеїну, 4,8 г кальцію і 1,5 г фосфору, тому їх добре їсть велика й дрібна рогата худоба, птиця.

В різних країнах каштан використовується також для виробництва борошна, спирту, кавових і какао замінників, навіть джемів і консервів.

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