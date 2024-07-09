Як заряджати повербанк та як правильно користуватися: нюанси, про які мало хто знає

Як правильно заряджати Power Bank, скільки часу на це потрібно.

Сьогодні через постійні відключення світла повербанк є незамінним пристроєм для всіх українців.

Щоб Power Bank прослужив довго, потрібно знати правила поводження з цим пристроєм та їх дотримуватися.

Як зарядити повербанк — джерела живлення для пристроїв

Виробники рекомендують заряджати повербанки через розетку. Така зарядка проходить швидше та безпечніше, ніж через порт USB ноута чи комп'ютера.

Через стаціонарний ПК чи лептоп.

Через смартфон — деякі телефони вміють не лише приймати, а й віддавати енергію.

Для власників автомобіля заряджати можна через автоприкурювач. Для цього знадобиться адаптер з портом USB.

Якщо в моделі повербанка є елементи, які здатні трансформувати енергію сонячного світла в електрику, то можна заряджати за допомогою сонячного світла.

Як правильно заряджати повербанк

В інструкції виробника зазвичай описана технологія заряджання. Загальні рекомендації від експертів, як правильно заряджати повербанк, є такі:

Новий повербанк зарядіть на 100%.

Перші 2-3 цикли розряджайте його до нуля, щоб «розім'яти» батарею.

Надалі не доводьте повербанк до повного розрядження, яке зменшує термін експлуатації батареї. Намагайтеся ставити Power Bank на підзарядку, коли в ньому лишилося 10-25%.

Намагайтеся заряджати прилад на 100% — якщо на менше, то швидше скоротиться місткість батареї.

Оптимальний спосіб підзарядки — під'єднати повербанк до адаптера, ампераж якого збігається з вхідним портом (IN) зовнішнього акумулятора.

Скільки час заряджається повербанк 10000, 20000, 30000, 50000

Без швидкої зарядки (QC) теоретично для підживлення:

зовнішнього акумулятора місткістю 10000 мАг потрібно 10 годин,

місткістю 20000 мАг — 20 годин,

місткістю 30000 мАг — 30 годин.

Моделі зі швидкою зарядкою (QC) заряджаються значно швидше — так повербанк, розрахований на 20000 мАг, може зарядитися за 3-4 години.

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