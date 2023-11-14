Як змусити цвісти декабрист (різдвяник) на новорічні свята: чим підгодувати у листопаді

Як змусити цвісти різдвяник, або декабрист, шлюмбергер, чим підгодувати, причини, чому рослина не цвіте

Вічнозелений різдвяник — рослина, унікальна своїм цвітінням у холодну пору року. Особливо радує, коли період цвітіння збігається з новорічними святами.

Саме завдяки цвітінню у такий час я цю рослину і називають "декабристом" або "різдвяником", іноземною, декабрист - це "шлумбергер".

Чим підгодувати декабрист в листопаді, щоби він зацвів в грудні

У листопаді-грудні різдвяник починає формувати бутони. Тому у цей період декабристу потрібні фосфорно-калійні добрива, які дозволять рослині утворити велику кількість квіток. Використовуйте крім фосфорно-калійних добрив ще й органічні. Підживлюйте рослину кожні 2 тижні, чергуючи види добрив.

Добрива, які змусять декабрист зацвісти

Приготуйте добриво для різдвяника самостійно. Змішайте третину чайної ложки бурштинової кислоти з однією чайною ложкою монокалій фосфату. Розведіть у трьох літрах води та підживлюйте різдвяник раз на 2 тижні під корінь.

Зробіть добриво з борної кислоти — змішайте четвертину порошку в теплій воді. Коли кислота розчиниться, доведіть добриво до об'єму 1 л і поливайте ним рослину.

Органічне добриво для декабриста можна приготувати з яблук, грантових кірок. Залийте подрібнені яблука чи кірки гранату водою, дайте настоятися та поливайте рослину. Різдвянику також сподобаються підгодівлі з попелу, цукру, перекису водню, чаю.

Чому різдвяник не цвіте

Якщо, попри правильну підгодівлю шлумбергер або зигокактус не цвіте причиною може бути:

Неправильна температура. Для нормального росту оптимальна температура повинна бути в межах 16–20 градусів, при утворенні бутонів 12–14 градусів, а при цвітінні – 15 градусів.

Занадто рясний полив. Декабрист потрібно полити вже тоді, коли верхній шар ґрунту в горщику сухий, в середньому це раз на 4 дні.

Просторий горщик. Не у всіх рослин коренева система настільки розвинена, декабристи повинні бути посаджені в горщик втричі нижчий за довжину стебла.

Рослина не мала відпочинку. Для рясного цвітіння рослині необхідний невеликий відпочинок., коли температура знижується до 15 градусів і поливають квітку раз на два тижні, і то потрохи. Якщо температура вища, то поливати варто раз на тиждень, але не частіше. Такий відпочинок потрібно робити за 50 днів до того, коли ви хочете, щоб квітка зацвіла.

Декабрист не переносить пряме сонячне світло. Щоб рослина зацвіла взимку, потрібно розсіяне світло.

Залишилася ще одна помилка, яка не дає можливості зацвісти шлумбергу. Рослину можна переставляти з вікна на стіл або навпаки, але ні в якому разі не повертати квітку навколо своєї осі, тоді всі пуп’янки обсиплються.

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