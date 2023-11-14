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Як змусити цвісти декабрист (різдвяник) на новорічні свята: чим підгодувати у листопаді

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Як змусити цвісти декабрист (різдвяник) на новорічні свята: чим підгодувати у листопаді

Як заставити цвісти різдзвяник

Як змусити цвісти різдвяник, або декабрист, шлюмбергер, чим підгодувати, причини, чому рослина не цвіте

Вічнозелений різдвяник — рослина, унікальна своїм цвітінням у холодну пору року. Особливо радує, коли період цвітіння збігається з новорічними святами. 

Саме завдяки цвітінню у такий час я цю рослину і називають "декабристом" або "різдвяником", іноземною, декабрист - це "шлумбергер".

Чим підгодувати декабрист в листопаді, щоби він зацвів в грудні

У листопаді-грудні різдвяник починає формувати бутони. Тому у цей період декабристу потрібні фосфорно-калійні добрива, які дозволять рослині утворити велику кількість квіток.  Використовуйте крім фосфорно-калійних добрив ще й органічні. Підживлюйте рослину кожні 2 тижні, чергуючи види добрив.

Добрива, які змусять декабрист зацвісти

Приготуйте добриво для різдвяника самостійно. Змішайте третину чайної ложки  бурштинової кислоти  з однією чайною ложкою монокалій фосфату. Розведіть у трьох літрах води та підживлюйте різдвяник раз на 2 тижні під корінь. 

Зробіть добриво з борної кислоти —  змішайте четвертину порошку  в теплій воді. Коли кислота розчиниться, доведіть добриво до об'єму 1 л і поливайте ним рослину. 

Органічне добриво для декабриста можна приготувати з яблук, грантових кірок. Залийте подрібнені яблука чи кірки гранату водою, дайте настоятися та поливайте рослину.  Різдвянику також сподобаються підгодівлі з попелу, цукру, перекису водню, чаю.

 Чому різдвяник не цвіте

 Якщо, попри правильну підгодівлю шлумбергер або зигокактус не цвіте причиною може бути: 

  • Неправильна температура. Для нормального росту оптимальна температура повинна бути в межах 16–20 градусів, при утворенні бутонів  12–14 градусів, а при цвітінні – 15 градусів.

  • Занадто рясний полив. Декабрист потрібно полити вже тоді, коли верхній шар ґрунту в горщику сухий, в середньому це  раз на 4 дні.

  • Просторий горщик. Не у всіх рослин коренева система настільки розвинена, декабристи повинні бути посаджені в  горщик втричі нижчий за довжину стебла.

  • Рослина не мала відпочинку. Для рясного цвітіння рослині необхідний невеликий відпочинок., коли температура знижується до 15 градусів і поливають квітку  раз на два тижні, і то потрохи.  Якщо температура вища, то поливати варто раз на тиждень, але не частіше. Такий відпочинок потрібно робити  за 50 днів до того, коли ви хочете, щоб квітка зацвіла. 

  • Декабрист не переносить пряме сонячне світло. Щоб рослина зацвіла взимку, потрібно розсіяне світло.

  • Залишилася ще одна помилка, яка не дає можливості зацвісти шлумбергу.  Рослину можна переставляти  з вікна на стіл або навпаки, але ні в якому разі не повертати квітку навколо своєї осі, тоді всі пуп’янки обсиплються. 

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Дата публікації
Перегляди
316
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