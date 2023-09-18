Як використовувати пральну машинку без світла: про таке ви точно не здогадалися б

Не період відключення світла замість холодильника можна використати пральну машинку, і ще кілька способів, щоб зберегти продукти свіжими.

В Україні знову можуть початися відключення світла, через нові масові обстріли критичної інфраструктури – про це попереджають українців упродовж кількох місяців. І краще свої сподівання про життя в осінньо-зимовий з електрикою підкріпити конкретними приготуваннями до можливих блекаутів.

Як зберігати продукти свіжими без холодильника?

Є один чудовий лайфгак: як зберегти продукти довше свіжими без холодильника за допомогою пральної машини. Цим методом поділилося видання SlashGear.

Адже ключовою проблемою під час відсутності світла є збереження продуктів харчування. Оскільки без електрики холодильник швидко втрачає холод всередині і не може виконувати своїх функцій. Але вирішити цю проблему можна завдяки пральній машині.

Потрібно засипати барабан пральної машини льодом і викласти на лід продукти, тоді вони можуть залишатися свіжими більш тривалий час, ніж у холодильнику. Оскільки металевий барабан допоможе втримати прохолоду протягом тривалого часу, а заразом буде вирішена проблема танення льоду. Адже тала вода збиратиметься в машинці, яка опісля виведе її в каналізаційні стоки.

Особливо добре такий лайфгак підійде для тих, у кого пральна машинка стоїть у найпрохолоднішому місці чи підвалі. Таким чином холод утримуватиметься ще довше.

Як ще можна зберегти їжу без холодильника: перевірені методи для різних продуктів

Не всі продукти потребують холодної температури, деякі з них можна зберігати навіть без холодильника, на випадок відсутності світла.

Як зберігати курячі яйця без холодильника? Яйця при кімнатній температурі будуть свіжими впродовж тижня. Та є спосіб, щоб продовжити термін зберігання. Потрібно кожне яйце ретельно вимити у солоній воді, покласти в мішечок з рисом та зав’язати.

Яйця при кімнатній температурі будуть свіжими впродовж тижня. Та є спосіб, щоб продовжити термін зберігання. Потрібно кожне яйце ретельно вимити у солоній воді, покласти в мішечок з рисом та зав’язати. Як зберігати вершкове масло - є кілька варіантів. Можна покласти масло в емальований чи скляний посуд, потім залити холодною водою, а воду міняти двічі на день. Ще вершкове масло кладуть у ємність і заливають солоною водою. Так воно не жовтітиме, а воду слід міняти кожного дня. Також масло можна розрізати на шматочки, обгорнути кожен пергаментом, скласти в каструлю та залити солоним розчином – ложка солі на 1 літр води. Масло слід притиснути чимось важким. А воду потрібно міняти щодня.

Можна покласти масло в емальований чи скляний посуд, потім залити холодною водою, а воду міняти двічі на день. Ще вершкове масло кладуть у ємність і заливають солоною водою. Так воно не жовтітиме, а воду слід міняти кожного дня. Також масло можна розрізати на шматочки, обгорнути кожен пергаментом, скласти в каструлю та залити солоним розчином – ложка солі на 1 літр води. Масло слід притиснути чимось важким. А воду потрібно міняти щодня. Як зберегти молочні продукти? Молоко без холодильника зберігається значно складніше. Його потрібно закип’ятити, додавши щіпку соди, потім поставити у відро з холодною водою. Банку слід накрити рушником чи тканиною, кінці тканини опустити у воду, по можливості з льодом. Відро необхідно поставити у холодне місце, періодично змінюючи воду на більш прохолодну. Кисломолочний сир краще довго не зберігати без холодильника. Щоб зберегти хоча б на день, його потрібно загорнути у мокру тканину і тримати в холодному місці.

Молоко без холодильника зберігається значно складніше. Його потрібно закип’ятити, додавши щіпку соди, потім поставити у відро з холодною водою. Банку слід накрити рушником чи тканиною, кінці тканини опустити у воду, по можливості з льодом. Відро необхідно поставити у холодне місце, періодично змінюючи воду на більш прохолодну. Кисломолочний сир краще довго не зберігати без холодильника. Щоб зберегти хоча б на день, його потрібно загорнути у мокру тканину і тримати в холодному місці. Як зберігати твердий сир без холодильника? Щоб продовжити термін придатності сиру, його варто загорнути в лляну серветку. Її потрібно намочити у солоній холодній воді та обгорнути сир, поклавши у прохолодне місце. Так сир можна тримати протягом трьох днів. Перш ніж його їсти, потрібно нарізати та відкласти на годину.

Щоб продовжити термін придатності сиру, його варто загорнути в лляну серветку. Її потрібно намочити у солоній холодній воді та обгорнути сир, поклавши у прохолодне місце. Так сир можна тримати протягом трьох днів. Перш ніж його їсти, потрібно нарізати та відкласти на годину. Як зберігати м’ясо без холодильника? Якщо на вулиці мінусова температура, то з цим не виникне жодних проблем. М’ясо потрібно розрізати на шматки, загорнути в папір і скласти в пакет, потім вивісити за вікно. У такій природній «морозилці» м’ясо можна зберігати досить тривалий час. Якщо на вулиці немає морозу, то м’ясо можна засолити. М’ясо потрібно порізати на шматки, пересипавши сіллю, утрамбувати у каструлю або залити соляним розчином. Для розчину знадобиться 10 ст. ложок солі на 0,5 літрів води. Після такого зберігання м’ясо потрібно буде промити та вимочити у воді протягом кількох годин.

Якщо на вулиці мінусова температура, то з цим не виникне жодних проблем. М’ясо потрібно розрізати на шматки, загорнути в папір і скласти в пакет, потім вивісити за вікно. У такій природній «морозилці» м’ясо можна зберігати досить тривалий час. Якщо на вулиці немає морозу, то м’ясо можна засолити. М’ясо потрібно порізати на шматки, пересипавши сіллю, утрамбувати у каструлю або залити соляним розчином. Для розчину знадобиться 10 ст. ложок солі на 0,5 літрів води. Після такого зберігання м’ясо потрібно буде промити та вимочити у воді протягом кількох годин. Як зберігати ковбасні вироби? Аби на довше зберегти ковбасу, її потрібно загорнути в лляну серветку. Рушник чи тканину з льону попередньо намочити в солоній воді, укутати ковбасу та покласти у темне прохолодне місце.

Аби на довше зберегти ковбасу, її потрібно загорнути в лляну серветку. Рушник чи тканину з льону попередньо намочити в солоній воді, укутати ковбасу та покласти у темне прохолодне місце. Овочі та фрукти. Щоб зберегти овочі без холодильника, потрібно покласти картоплю, моркву, буряк та цибулю у темне і прохолодне місце. Чудово збережуться без холодильника яблука, їх потрібно просушити, обмотати папером і скласти в сухому темному місці.

Читайте також:

Змішайте сіль з оцтом і залиште в кімнаті: ви будете здивовані результатом

Як почистити гуму ущільнювача пральної машини від цвілі: бюджетні варіанти

Як позбутися цвілі у квартирі: 5 способів, які реально працюють