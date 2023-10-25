Як заточити ніж у домашніх умовах: ви будете здивовані, але для цього потрібні лише ножиці

Як заточити ніж без точила вдома за допомогою ножиць.
В Інтернеті пропонують багато способів заточити ніж без точила в домашніх умовах – це і за допомогою посуду, і іншого ножа, пилки для нігтів тощо. Але є ще один універсальний спосіб, про який мало хто знає та який є одним із найпростіших. Це заточити ніж за допомогою будь-яких ножиць, які є вдома. Розмір ножиць не має значення, головне, щоб вони були не манікюрні, маленькими ножицями це буде зробити незручно.
Як заточити ніж вдома за допомогою ножиць
- Беремо будь-які ножиці.
- Ставимо вертикально, лезами донизу, а кільцями, вушками – догори.
- Вставляємо ніж біля гвинтової частини ножиць, там, де з'єднуються ручки, як показано на малюнку.
- Заточуємо ніж.
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