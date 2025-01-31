Як заточити ніж за допомогою зубної пасти: простий спосіб, що забезпечить найкращий результат

Регулярне застосування цього методу допоможе підтримувати кухонні інструменти у чудовому робочому стані.
Якщо ви не маєте спеціальних пристосувань для заточування ножів, такий трюк допоможе вирішити проблему і нагострити інструмент. Цей метод особливо актуальний у ситуаціях, коли необхідно швидко відновити різальні властивості ножа. Розповідаємо, як нагострити ніж за допомогою підручних засобів.
Як заточити ніж за допомогою зубної пасти: корисний трюк
Треба взяти звичайну зубну пасту, яка має мікроскопічні абразивні часточки — саме вони відіграють найважливішу роль у процесі заточування. Перед початком процесу необхідно очистити ніж від забруднень, що забезпечить більш ефективний вплив абразивних речовин.
Зубну пасту необхідно нанести на ніж тонким шаром по всій поверхні леза з обох боків. Це забезпечить рівномірний вплив абразивних часточок на метал під час заточування.
Інструментом для заточування може бути будь-яка керамічна поверхня, підійде перевернута чашка або тарілка. Цей посуд на відмінно впорається з функцією точильного каменю. Для посилення ефекту на керамічну поверхню наноситься суміш грубої солі та оцту, що створює додатковий абразивний шар.
Щоб добре нагострити ніж, важливо дотримуватися кількох простих правил.
- Ніж треба рухати лише в одному напрямку – згори вниз.
- Також варто підтримувати постійний кут нахилу леза до поверхні, що становить 20 градусів.
- Кількість рухів для кожного боку леза має бути однаковою, це допоможе забезпечити рівномірне заточування ножа.
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