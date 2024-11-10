Як заварити ідеальну каву з оксамитовою пінкою та насиченим смаком: покрокова інструкція

Смак напою закохає в себе з першого ковтка: як заварити вишукану каву по-грецьки з густою пінкою.

Наш ранок традиційно починається з кави. Що не дивно, адже без цього напою неможливо прокинутися та поліпшити свій настрій. Каву готують за різноманітними рецептами, однак вважається, що кава по-грецьки має ідеальний смак та аромат. Розповідаємо, як заварити каву в турці за грецьким рецептом, які рекомендації щодо приготування напою в чашці.

Як правильно приготувати каву по-грецьки

Щоб напій мав вишуканий смак і густу пінку, варто дотримуватися простих правил приготування. Треба взяти дві столові ложки кави середнього помелу, одну склянку води і дві чайні ложки цукру.

Спосіб приготування напою:

Засипте каву в турку, залийте водою й ретельно перемішайте.

Напій треба заварювати на слабкому вогні, періодично помішуючи.

Не доводьте каву до кипіння. Щойно підніметься пінка, зніміть з вогню і залиште на 2 хвилини.

Потім розілліть каву по чашках, додайте цукор і можна пити.

Як правильно заварювати каву в чашці

Якщо ви не хочете морочитися із заварюванням напою в турці, каву також можна приготувати у чашці. Однак, варто пам’ятати, вода має бути близько 92-95°С, тоді напій вийде насиченим та ароматним.

Спосіб приготування кави в чашці:

Налийте в чашку гарячу воду, щоб ємність нагрілася.

Щойно чашка стане теплою, покладіть туди 2 столові ложки кави дрібного чи середнього помелу та залийте гарячою водою.

Накрийте чашку кришкою чи блюдцем на 3 хвилини, щоб напій устиг заваритися.

Потім зніміть кришку, перемішайте каву, за бажанням додайте цукор чи вершки.

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