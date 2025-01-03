Як зберегти часник в домашніх умовах до весни: буде наче щойно з грядки

Якщо ви хочете , щоб часник залишався свіжим до самої весни, потрібно правильно його зберігати.

Зберігання урожаю — надзвичайно важливий процес, який потребує гармонійного підходу, адже інакше всі ваші зусилля можуть виявитися даремними. Взимку дуже хочеться насолоджуватися свіжими фруктами та овочами, які були зібрані за минулий сезон. Наприклад, часник може залишатися, наче щойно з грядки, до весни, якщо його правильно зберігати. Фахівці радять використовувати для цього скляні банки.

Насамперед, слід запам'ятати, що терміни зберігання часнику багато в чому залежать від сорту. Тому важливо уважно підходити до вибору овочів, які ви висаджуєте на грядці. Не менш важливими є погодні умови в момент збирання урожаю. Часник, наприклад, найкраще збирати в суху погоду, тоді він буде зберігатися значно довше. Після збирання головки обов'язково чистять, просушують, видаляють коріння і обрізають стебла.

Після цього помістіть часник у скляні банки, на дно яких попередньо насипте трішки солі або деревного попелу. Вони будуть виконувати роль засобу для дезінфекції. Горловину банки слід накрити матеріалом, що "дихає", наприклад, марлею, складеною в кілька шарів. Зверху в матеріалі зробіть невелике заглиблення, куди також слід насипати трішки солі або попелу.

Сіль та попіл не лише чудово дезінфікують, вони також відрізняються поглинанням надмірної вологи. Часник, кажуть фахівці, найкраще зберігати за температури до +15 градусів і у відносній вологості до 80-85%. На холодному балконі чи в безпосередній близькості до джерел опалення класти його не варто. Завдяки виконанню цих простих правил ви зможете насолоджуватися свіжим часником до самої весни.

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