Як зберегти початий качан: капуста буде свіжою й не чорнітиме цілий місяць

Такий спосіб чудово підходить для зберігання моркви, огірків, буряків і картоплі.

Початі овочі, такі як капуста, буряк та морква, досить швидко темніють і в’януть. Однак кмітливі господині винайшли простий, проте вкрай ефективний спосіб, щоб зберегти початі овочі свіжими та хрумкими. Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, як надовго зберегти початий качан капусти, моркву, буряк, огірки та картоплю свіжими.

Як зберігати початі овочі, щоб вони не темніли й не в’янули

Якщо це капуста, замотайте початий качан у газету, а потім покладіть у пакет і зберігайте в холодильнику. Також можна використовувати паперові рушники, які добре вбирають вологу.

Як працює цей метод? Капуста виділяє під час зберігання вологу, тому всередині пакета з’являється конденсат, який не має змоги вийти назовні. Тому вологе середовище не дає капусті в’янути й чорніти.

А щоб качан не гнив, його загортають у газету, таким чином він залишається сухим. Треба лише міняти паперову обгортку раз на тиждень, тоді капуста зберігатиметься свіжою й не чорнітиме цілий місяць.

Так само можна зберігати будь-які овочі – огірки, моркву, буряки, картоплю, редьку тощо, вони не в’янутимуть і не гнитимуть.

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