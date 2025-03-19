Як зберігати авокадо, щоб воно не темніло протягом двох тижнів: незвичайний лайфгак

Авокадо швидко досягають зрілості, і якщо не зберігати їх правильно, вони можуть стати коричневими або розм’якшити вже через кілька днів.

Про цікавий лайфгак розповіли у виданні Express.

Кожен, хто коли-небудь купував авокадо, знає, як швидко воно темніє. І ось уже за мить його потрібно викидати, що означає втрату і їжі, і грошей.

Але на щастя, існує простий спосіб, який допоможе цього уникнути, і ви зможете зберегти авокадо свіжим до 2 тижнів.

"Авокадо — це один із продуктів, які найчастіше викидають через їх швидке дозрівання", — говорить експерт з утилізації відходів компанії Wheeldon Brothers. "Але якщо зберігати авокадо, яке вже дозріло, в холодильнику, його свіжість можна продовжити до 14 днів, що допоможе зменшити кількість продуктів, що викидаються".

Коли авокадо розрізаєш, воно темніє через природний фермент поліфенолоксидазу, що вступає в реакцію з киснем. Але є простий спосіб уповільнити цей процес. "Якщо покрити м’якоть лимонним або лаймовим соком, вона залишатиметься свіжою і зеленою", — пояснює експерт. "Кислота зменшує окислення, зберігаючи колір і текстуру. Це легкий, але ефективний метод".

Чи можна заморожувати авокадо

Заморожування — це спосіб продовжити термін придатності зрілих авокадо, але він не підходить для всіх типів приготування. "Заморожені авокадо можуть зберігатися до чотирьох місяців. Проте після розморожування їх текстура може змінитися, тому вони найкраще підходять для страв, де їх потрібно буде розминавати або змішувати. Якщо вирішили заморожувати, наріжте авокадо на кубики чи скибочки і покладіть в герметичний пакет".

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