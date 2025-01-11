Як зберігати банани, щоб вони довше не чорніли: цікавий лайфгак з 90-х років

Як правильно зберігати банани в домашніх умовах

Часто господині стикаються з неприємною ситуацією, коли банани починають темніти. Лише принесли їх додому, а на шкірці вже з'являються темні плями. Хоча фрукти все ще придатні до вживання, це не означає, що вони стали непідходящими. Однак смак бананів значно змінюється, коли вони перезрівають. Є простий спосіб вирішення цієї проблеми.

Насправді, це навіть не стільки лайфгак, скільки правильний спосіб зберігання бананів. Потрібно одразу зауважити, що в холодильнику їх тримати не можна. Холодна температура та різкі зміни температури можуть призвести до швидкого псування фруктів. Вони можуть стати водянистими і втрачають смак, а шкірка набуде неприємного чорного кольору.

Щоб банани залишалися жовтими протягом кількох тижнів, спочатку потрібно розділити ґроно на окремі плоди. Потім кожен банан треба обернути хвостиком у фольгу або харчову плівку. Це допоможе зупинити виділення етилену, який сприяє дозріванню та потемнінню фруктів. Крім того, банани слід зберігати окремо один від одного, щоб вони не торкались.

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