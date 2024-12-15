Як зберігати горіхи, щоб вони не відсиріли і не засохли: практичні поради

Волоський горіх - не тільки смачний продукт, але й джерело необхідних організму вітамінів та мікроелементів. З зелених плодів готують варення, а стиглі сушать і кладуть на зберігання.

Як правильно зберігати горіхи в шкаралупі та чищені, щоб вони не відсиріли і не засохли - читайте далі.

Волоські горіхи можна зберігати цілими або в очищеному вигляді. Для зберігання цілих плодів потрібно ретельно перебрати їх. Горіхи з пошкодженою шкаралупою потрібно відкласти. Плоди закладаються у великі скляні або металеві банки, щільно закриваються і встановлюються у прохолодне і обов'язково сухе місце.

Якщо ви плануєте використовувати горіхи протягом 2-6 місяців, їх можна зберігати в полотняних мішках, підвісивши в прохолодному і сухому місці, або в дерев'яних скриньках.

Волоські горіхи в шкаралупі найкраще зберігаються в скляних банках, дерев'яних ящиках і тканинних мішках. Але за умови, що у приміщенні буде невисока вологість та оптимальна температура повітря. Волоські горіхи не люблять вологу та спеку.

Шкаралупа має здатність добре вбирати вологу, тому якщо в повітрі буде її надлишок, ядра можу покритися пліснявою. Зберігання горіхів при температурі вище 21 градуса призведе до того, що плоди прокоркнуть. Оптимальна температура повітря для зберігання волоських горіхів – від -5 до +10.

У приміщенні, де зберігаються горіхи, не має бути різких запахів, оскільки ядра вберуть у себе всі ці аромати.

Якщо всі вищезгадані умови будуть дотримані, то горіхи в шкаралупі зберігатимуться до року.

Найоптимальніший метод зберігання чищених горіхів – залити їх медом. Такий корисний смаколик зберігають у скляній банці в холодильнику.

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