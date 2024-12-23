Як зберігати ікру після відкриття банки: важливе правило, про яке мало хто знає

На святковий стіл багато українців традиційно готують бутерброди з червоною ікрою. Часом буває таке, що після відкриття банки в ній залишається частина продукту.

Що робити з ікрою, що залишилася? Як її правильно зберігати, щоб вона не зіпсувалася?

Більшість людей в такій ситуації зупиняються на найпростішому варіанті, просто повертаючи відкриту банку з ікрою до холодильника. В результаті продукт швидко завітрюється і псується вже за кілька годин.

Дехто вважає, що вистачить просто накрити банку зверху блюдцем, але це теж не найкращий варіант.

Щоб зберегти ікру надовше, потрібно використовувати кришку або спробувати щільно закрити банку харчовою плівкою. І тільки після цього ікру можна ставити на полицю в холодильнику.

Ідеальним же варіантом, на думку фахівців, є перекладання залишків ікри в будь-яку ємність з герметичною кришкою. Звісно тару слід поставити до холодильнику. В такому разі навіть після відкриття банки ікра залишатиметься якісною і свіжою до 2-3 днів.

Однак, все ж намагайтесь дотримуватися такого правила: відкрили банку з ікрою, з'їжте весь продукт одразу. Не залишайте його "на завтра".

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