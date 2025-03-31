Як зробити так, щоб молоко зберігалося якомога довше / © Unsplash

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Кип'ятіння — це перевірений метод для подовження терміну зберігання молока. Воно допомагає знищити бактерії, що спричиняють псування продукту.

Фахівці рекомендують під час кип'ятіння молока додавати трохи соди. Цей простий інгредієнт значно подовжить термін його зберігання, і вам не доведеться шукати способи швидкого використання продукту.

Молоко — це важливий продукт у нашому раціоні, який ми вживаємо практично кожного дня, чи то окремо, чи в поєднанні з іншими стравами. Однак з різних причин воно може зіпсуватися.

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Зазвичай це не є великою проблемою, адже з кислого молока можна зробити сир або додати його до випічки. Але якщо ви не хочете, щоб молоко скисало, є кілька простих трюків. Додавши трохи соди або солі, ви не тільки запобігатимете його згортанню, але й забезпечите його довше зберігання в холодильнику, навіть якщо молоко не було стерилізоване.

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