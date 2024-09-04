Як зберігати помідори, щоб вони не псувалися максимально довго: найкращі способи

Фахівці стверджують, що в холодильнику стиглі помідори можна максимально зберігати до двох тижнів. При цьому, через низькі температури смакові якості цього продукту погіршуються. Як зберегти помідори, щоб вони не псувалися довше? Існує кілька ефективних способів.

Найкраще, кажуть спеціалісти, прибрати томати в льох, де вони будуть зберігатися значно довше. Як тару беріть дерев'яні ящики або піддони. Помідори слід розкласти шарами, кожен з яких відокремити один від одного пергаментом.

До речі, експерти радять зберігати помідори на рівній поверхні хвостиком догори, тоді вони довше залишатимуться соковитими. Справа в тому, що в такому положені кисень проходитиме там, де стебло поєднується з м'якоттю.

А щоб зберегти урожай помідорів ще довше, кладіть ці плоди поряд з часником чи цибулею. Вони виділяють фітонциди, які дезінфікують, запобігають гниттю і захворюванням. Перекладіть помідори 50 на 50 з цими продуктами у тару, яка "дихає".

Як зберігати помідори, щоб вони не псувалися, в квартирі

Звичайно, в квартирі льоху немає, а тому краще все ж покласти помідори в холодильник. Там вони зберігатимуться довше, ніж, наприклад, на підвіконні. Лише слідкуйте, щоб температура повітря в холодильній камері досягала +2-+4 градусів. Тоді всі метаболічні процеси уповільняться і гниття наступить набагато пізніше.

Як можна довше зберегти свіжі помідори поза холодильником

В тирсі

Цей варіант найкраще підходить в тому разі, коли ви зібрали урожай ще зелених помідорів і хочете залишити їх дозрівати. Обов'язково перед зберіганням відсортуйте плоди. Томати краще класти у ящики рядами, а не один на одного. При цьому дивіться, щоб плодоніжка чи хвостик були направлені догори. Далі викладіть шар тирси і знову плоди. Тирса в цьому разі вбиратиме в себе зайву вологу. Так ви можете покласти томати не лише в льосі, а й, наприклад, на балконі. Головне накрийте чимось ящики, щоб на помідори не потрапляли сонячні промені.

В папері (газеті)

Акуратно загорніть кожен плід в газету. Викладаємо томати в один ряд, максимум у два ряди. Хвостики, як завжди, дивляться догори. Найкраще так зберігати зелені томати, які ще не достигли. В такому разі вони зможуть зберегтися аж до новорічних свят. Однак, не забувайте час від часу замінювати газети, тому що вони насичуватимуться вологою. Цей спосіб зберігання підійде для квартири, можна викласти томати навіть просто на кухні.

У гірчиці

Цей метод підійде навіть для стиглих помідорів. Як тару беріть скляні банки (краще 2 і 3-літрові). Заздалегідь придбайте сухий гірчичний порошок. Попередньо всі помідори помийте і підсушіть. Хвостики краще видалити. Потім всі томати викладіть у банки рядами, посипте зверху гірчичним порошком і перекладіть паперовими листами. Так робіть шар за шаром. Закрийте банки кришками і поставте у прохолодному місці, де немає прямих сонячних променів. Кілька місяців навіть стиглі помідори будуть мати апетитний вигляд.

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