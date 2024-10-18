Як зберігати продукти свіжими довше: поради для кухні

Зелень залишатиметься свіжою довше, якщо ви правильно зберігатимете її в холодильнику.
Майже кожен зберігає продукти в холодильнику, але далеко не всі знають, як правильно це робити. Однак якщо дотримуватися простих правил, то це гарантуватиме вам смачне та здорове харчування плюс економію грошей.
Як продовжити життя продуктів – читайте далі.
Як розкладати продукти по секціях
Кожна з секцій має власний режим охолодження і призначена для зберігання різних типів продуктів. Зазвичай у кожній секції є позначення того, для зберігання яких продуктів вона підходить ідеально.
Необов'язково зберігати в холодильнику фрукти. Деякі з них ви можете зберігати за кімнатної температури кілька днів.
Як продовжити життя зелені
Зелень залишатиметься свіжою довше, якщо ви правильно зберігатимете її в холодильнику. Для цього підріжте стебла зелені та поставте до склянки з холодною водою.
Молочні продукти
Молочні продукти, зокрема й тверді сири, зберігайте в окремій секції холодильника. Не забувайте про контейнерування та домашнє пакування харчовою плівкою. Таким чином продукти цієї групи не обвітрюватимуться і не вбиратимуть сторонні запахи.
М'ясо та риба
Цим продуктам тісно на полиці. В сирій рибі та сирому м'ясі продовжують жити бактерії, а інколи й паразити. Не варто допускати їхнього поширення. Зберігайте ці продукти в окремих секціях, використовуючи контейнери, вакуумне пакування або хоча б ізолюйте плівкою.
Продукти довготривалого зберігання
Є низка продуктів, які можна зберігати роками і від яких шкода найменша. Серед них:
- крупи,
- сухарі та борошняні снеки,
- консерви,
- сушене і в'ялене м'ясо,
- джеми,
- мед та багато іншого.
Перед походом до супермаркету важливо врахувати всі ризики та визначити, якими продуктами можна запастися. Лише за раціонального підходу ви будете впевнені в завтрашньому дні.
Слідкуйте за терміном придатності
В холодильнику виділіть місце для продуктів, які, на вашу думку, необхідно використати якомога скоріше. Таке поєднання і комбінування вмісту полиць не лише слугуватиме нагадуванням про зберігання продуктів, а й може надихнути на нові цікаві рецепти.
Як перевірити яйця на свіжість
Попри те, що яйця залишаються свіжими навіть після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці, є простий спосіб перевірити це:
- Покладіть яйце у воду. Якщо воно потонуло і лежить на боці, яйце свіже.
- Якщо яйце потонуло, але стоїть прямо, використайте його якнайскоріше (або зваріть круто).
- Якщо ж яйце спливло, його треба викинути.
Як зберігати продукти без холодильника
Є кілька варіантів, які врятують продукти навіть без холодильника:
- термосумка – допоможе продуктам жити довше, поки ваш холодильник знову не запрацює;
- термооброблення – допоможе врятувати продукти, які не витримають тривалої відсутності необхідної температури;
- балкон – якщо за вікном мінусова температура, кращого місця для зберігання продуктів важко знайти.
Читайте також:
Де найкраще зберігати яйця: в холодильнику чи ні — вісім помилок, які роблять практично всі