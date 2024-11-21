Як зберігати вершкове масло, щоб залишалося свіжим упродовж року

Вершкове масло – це вкрай корисний продукт, який обов’язково має бути в раціоні як дорослих, так і дітей.

Без вершкового масла в кулінарії не обійтися, бо не вийде запашної випічки, смачної каші чи ароматного картопляного пюре. Та й жоден сніданок не обходиться без бутербродів із маслом. Однак, продукт треба правильно зберігати, щоб він був свіжим та смачним упродовж тривалого часу.

Де та як найкраще зберігати вершкове масло, щоб воно було свіжим упродовж року

Звичайно, вершкове масло треба зберігати в холодильнику. Аби продукт не втрачав своєї свіжості та смаку, також необхідно слідкувати, щоб температура в холодильнику була не вище п’яти градусів.

Найкраще зберігати вершкове масло в непрозорій ємності чи додатковій упаковці, бо воно не любить світла і швидко вбирає сторонні запахи. Продукт під дією цих зовнішніх чинників втрачає свій смак і колір, може гірчити.

Якщо ви купуєте масло про запас, тоді в холодильнику краще зберігати невелику частину, а все інше варто класти до морозилки. Там із маслом все буде гаразд, воно до 12 місяців зберігатиме свою якість та смак.

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