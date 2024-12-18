Як зберігати відкриті овочеві консерви: проста порада, яка подовжує термін придатності продукції

Після зняття кришки термін придатності маринованих овочів значно зменшується. Однак існує один хитрий трюк, який допоможе його подовжити.

Щоб термін придатності після відкриття кришки на консервації був довшим, потрібно продезінфікувати шийку банки спеціальною сумішшю з гірчичного порошку. Її дуже просто приготувати вдома самостійно.

Гірчичний порошок потрібно ретельно змішати з кип'яченою водою, щоб утворилася достатньо густа паста. Її треба нанести на широкий шматок марлі, накривши зверху ще одним.

Отриманий компрес покладіть зверху на шийку банки з консервацією, яку ви вже відкрили, а потім закрийте банку пластиковою чи металевою кришкою.

Гірчиця є чудовим природним бар'єром для мікроорганізмів, а тому вона запобігає швидкому псуванню продукції. Вміст банки зберігатиметься смачним і соковитим значно довше. Спробуйте, і ви не пожалкуєте.

Читайте також: