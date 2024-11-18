Як зберігати волоські горіхи, щоб вони залишалися смачними та свіжими до 18 місяців

Якщо правильно зберігати продукт, він не псуватиметься і не втратить свого смаку.
Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "РБК-Україна", як правильно зберігати волоські горіхи.
Як надовго зберегти смак, якість та свіжість волоських горіхів
- Зберігання горіхів у шкаралупі. Таким чином горіхи зберігаються свіжими до 12 місяців. Неочищені горіхи треба зберігати в сухому теплому приміщенні, де немає світла. Якщо зберігати продукт в холодильнику, то термін придатності продовжується до півтора року. Однак, варто зауважити, що тривалий час зберігання може вплинути на смакові якості горіхів.
- Зберігання очищених волоських горіхів. У такого продукту коротший термін зберігання, бо він не має шкаралупи, яка захищає горіхи від швидкого псування. За кімнатної температури волоські горіхи зберігаються свіжими упродовж місяця. Для цього їх треба тримати у закритій ємності, де немає світла. У холодильнику очищений продукт зберігатиметься до 6 місяців. Дехто заморожує горіхи, так вони зберігаються до року. Очищені волоські горіхи погано зберігаються за високої температури та вологості повітря, також на них негативно впливає світло.
Які найкращі умови для зберігання волоських горіхів
- Треба дотримуватися оптимальної температури зберігання, тоді горіхи не втратять свої смакові якості. Вона має бути до чотирьох градусів тепла за вологості до 70 відсотків.
- Зберігайте волоські горіхи у контейнерах, це захистить їх від зайвої вологи та збереже свіжість.
- Варто уникати сонячного світла, бо продукт може висихати та окислюватись, тому швидше зіпсується.
- Для тривалого зберігання кладіть горіхи у скляні банки, так вони будуть довше залишатися свіжими та смачними.
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