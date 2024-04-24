Як збільшити кількість метеликів у саду на 93%: британські ентомологи поділилися простим секретом

Метелики — не просто красиві комахи. В екосистемі вони відіграють надзвичайно важливу роль, а саме запилюють рослини та дерева, збільшуючи кількість плодів. Тому експерти поділилися простим секретом, як залучити метеликів до саду.

На жаль, за останні роки у світі дуже скоротилася популяція метеликів через застосування людьми хімікатів та втрату середовища існування цих створінь. Метелики п'ють нектар, під час чого збирають на себе пилок рослини чи дерева і переносять його, запилюючи різні культури.

Науковці з Butterfly Conservation впевнені, якщо ви просто не будете стригли газон на своїй ділянці, це допоможе залучити метеликів у ваш сад для природного запилення культур в ньому. В журналі Science of the Total Environment були опубліковані результати дослідження, які показують, якщо дозволити певним частинам саду зарости дикою травою, то це допоможе збільшити кількість метеликів аж на 93%.

Як прокоментував для IFL Science доктор Річард Фокс, проведене дослідження вперше довело, що трава, яка росте досить довго, привертає особливу увагу метеликів до саду. На таких ділянках було зареєстровано значно більше цих створінь, при цьому з високою різноманітністю видів. У сільській місцевості вдалося збільшити кількість метеликів на 93%, а в міській на 18%, що також є непоганим результатом.

Привабити метеликів можна навіть за допомогою вирощування польових квітів чи звичайної дикої трави у віконному ящику чи на балконі. Навіть такі невеликі зміни допомагають покращити екосистему планети.

Які рослини притягують метеликів

Які рослини притягують метеликів / Фото: Unsplash

Як кажуть спеціалісти з GardinaMax, не лише висока дика трава приваблює метеликів, хоча вона і є найбільш ефективним методом. Також існують певні багаторічні і однорічні рослини, які допоможуть залучити до саду цих створінь:

Буддлея — багаторічний чагарник, який досягає у висоту 2 м, має лілово-фіолетові суцвіття та виділяє солодкий медовий аромат. Квітне від серпня до листопада.

— багаторічний чагарник, який досягає у висоту 2 м, має лілово-фіолетові суцвіття та виділяє солодкий медовий аромат. Квітне від серпня до листопада. Ваточник сирійський — невибаглива у догляді рослина, яка досягає 1,5 м у висоту. Має суцвіття фіолетового чи помаранчевого кольору, що зібрані у парасольку. Квіти виділяють солодкий запах ванілі та шоколаду. Метелики дуже люблять цю рослину і безперервно кружляють навколо неї. Квітне вона нетривало — лише один місяць в середині літа.

Айстра новобельгійська — приваблює метеликів своїми квітами, які з'являються від кінця літа до вересня. А щоб подовжити ефект аж до заморозків, додайте на клумбу також айстру Marcinki.

Геліотроп — рослина, яка відрізняється чарівними пурпуровими суцвіттями діаметром аж до 12 см. Дуже привабливим для метеликів є солодкий ванільний аромат. Квітне рослина від кінця червня до заморозків.

Геленіум осінній — трав'яниста рослина, яка відрізняється помаранчевими, червоними і жовтими квітами, що дещо схожі на ромашку. Серцевина опукла, має багато солодкого нектару, квіти тримаються від середини літа до холодів.

Ліатрис колосковий — ще одна трав'яниста рослина, що має білі, бузкові та фіолетові суцвіття. Розпускається в середині літа і приваблює метеликів протягом 40 днів.

Лаванда — напівчагарник з Середземномор'я, який має високі колосовидні суцвіття бузкового, блакитного чи фіолетового кольорів. Аромат виділяють не лише квіти, але й листя. Квітне від червня до жовтня.

Ехінацея пурпурова — квіти розпускаються на початку серпня і мають вигляд великих ромашок білого, бордового чи бузкового забарвлення. Квітне до жовтня.

Посконник — дрібні кошики пишних суцвіть квітнуть наприкінці літа протягом 40 днів, мають пурпурово-рожеву гамму, хоча можна знайти і білі квіти.

Золотарник — трав'яниста рослина, що має пухнасті яскраво-жовті суцвіття з квітів циліндричної форми. Квітне від травня до вересня, приваблює метеликів солодким нектаром.

Також можна щороку висівати однорічні рослини. Зокрема, цинію, космею двічіперисту, чорнобривці, рудбекію, материнку, шавлію, левиний рів, календулу, фіалки, молочай чи аґератум блакитний.

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