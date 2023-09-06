Як збільшити розмір грудей в домашніх умовах народними засобами: швидко і без операцій

Гарне декольте робить жінку більш впевненою у собі. Але як бути тим, кого природа не наділила пишними формами? Лягати під ніж хірурга чи можливо збільшити груди природнім шляхом? Розповідаємо, як збільшити груди в домашніх умовах.

Чому у одних жінок груди можуть мати 1 розмір, а у інших — 4

Розмір грудей у кожної дівчини закладено генетично. Його вони отримують "у спадок" від мам, бабусь, прабабусь. Зростати молочні залози починають у період статевого дозрівання і продовжують до 18-20 років.

Збільшення грудей природним шляхом можливе за деяких умов:

набір ваги (за рахунок збільшення жирової тканини);

гормональні зміни (приймання гормональних препаратів, вагітність).

Але у цьому разі результат не відрізняється довговічністю. Відразу після схудення чи закінчення вигодовування груди повернуться до свого колишнього розміру, ще й можуть отримати обвисання чи розтяжки.

Чи можна збільшити груди природнім шляхом, тобто без операцій? Таке можливо, але потрібно знати, що і як робити. Розглянемо кілька ефективних способів. Однак, варто зауважити, що лише в комплексі ці методи допоможуть отримати бажаний результат.

Як збільшити груди: вправи

У виданні India.com розповідають про вправи, які спеціалісти вважають найбільш ефективними для збільшення розміру грудей. Фізичні вправи вважаються найкращим способом збільшити груди природнім шляхом. Як бонус заняття спортом зроблять вас бадьорішими і більш здоровими. Головна умова — націлити свою увагу на грудні м'язи. Вони розташовані безпосередньо на грудині і під грудьми. Тренування цих м'язів робить їх більш пружними. А найкраще те, що ви можете виконувати всі вправи для збільшення грудей вдома.

Планк

Ця вправа чудово підходить для всього тіла. Як її виконувати? Ляжте на живіт, а потім підіпріться, утримуючи вагу тіла на руках і пальцях ніг. Вам доведеться тримати зігнуту руку прямо під плечима, а тіло – прямим. Спочатку затримайтеся в цьому положенні протягом двох хвилин, потім збільште час.

Віджимання

Це ще одна хороша вправа для грудей. Прийміть положення як у попередній вправі, упершись долонями та пальцями ніг у землю. Ваші руки повинні бути прямо під вашими плечима. Тримаючи спину прямо, опустіть тіло так, щоб торкнутися підлоги, а потім відштовхніться назад. Це одне віджимання. Зробіть 5 підходів по три віджимання. Щоб точно націлити м’язи грудей, тримайте долоні ширше плечей.

Жим від стіни

Встаньте перед голою стіною та покладіть долоні на неї на рівні плечей. Тепер, зігнувши лікті, нахиліться до стіни, поки підборіддя/грудна клітка не торкнеться стіни. Затримайтеся в цьому положенні на дві-три секунди, а потім відсуньтеся. Спина під час цієї вправи повинна бути прямою. Зробіть 5 підходів по 3 жиму від стіни.

Жим від грудей

Ляжте спиною на підлогу або на похилу лаву. У кожній руці тримайте по гантелі. Підніміть гантелі над грудьми, випрямивши руки. Повільно опустіть гантелі у вихідне положення. Зробіть три підходи по 10-12 жимів від грудей.

Що потрібно їсти, щоб збільшити груди: перелік продуктів

Що потрібно їсти, щоб збільшити груди / Фото: Pexels

Їжа, яку ви споживаєте, безпосередньо впливає на ваш організм. Якщо ви їсте багато нездорової їжі, це відобразиться на вашому здоров’ї та шкірі. Споживання певних поживних речовин підтримуватиме загальний стан ваших грудей.

Згідно з дослідженнями, низький рівень гормону естрогену у жінок може призвести до зменшення грудей. Естроген — це гормон, який виробляє ваше тіло під час статевого дозрівання для розвитку жіночої репродуктивної системи та вторинних статевих ознак, таких як груди. Ви можете їсти продукти, багаті фітоестрогеном або рослинним естрогеном, який, як кажуть, збільшує розмір грудей.

Кеш'ю, фенхель, коричневий рис, насіння кунжуту, морква, сливи, біле вино, овес, огірок і зелений чай - це деякі продукти, багаті фітоестрогенами. Пажитник також містить велику кількість фітоестрогену. Ще краще їжте паростки пажитника.

Що ще їсти для збільшення грудей:

продукти, які містять багато білка — вживайте частіше курячу грудину, білу рибу, морепродукти, пийте молоко та липовий чай;

капуста — цей корисний та смачний овоч допомагає покращити зростання грудей до 18-річного віку;

соя — за рахунок підвищенного вмісту фітоестрогену соя допомагає збільшувати розмір грудей, ви можете вживати її у вигляді соєвого м'яса чи молока;

зелень — додайте до свого раціону кріп, петрушку, фенхель, листя салату, кінзу (додатково вона також підвищить еластичність шкіри);

горіхи з медом — в горіхах містяться корисні олії, а також фітоестрогени;

куркума — ця насичена спеція робить жіночі груди більшими, східні красуні їдять одну чайну ложку куркуми тричі на день перед їжею, запиваючи спецію молоком.

Ще один спосіб зробити ваші груди більшими — споживати вітамін С, який допоможе відновити колаген. Колаген — це білок, який надає грудям форму та утримує їх. Отже, зміцнюючи колаген, ви отримаєте більш пружні груди.

Як можна збільшити груди в домашніх умовах: настої

Як можна збільшити груди в домашніх умовах / Фото: Pexels

Одним з бабусиних засобів, як збільшити груди без операцій в домашніх умовах, є використання спеціальних настоїв. Для їх виготовлення обов'язково беруть трави з високим вмістом фітоестрогену або ті рослини, які посилюють кровотік:

Злаковий коктейль — візьміть одну столову ложку вівса, кукурудзи, проса і ячменю, залийте 0,5 л води. Варіть на середньому вогні до м'якості злаків, процідіть відвар і поставте в прохолодне місце. Пити потрібно щодня по 2-3 ковтки перед їжею.

Хмільний настій — в шишках хмелю багато фітоестрогенів, які також допомагають активувати природній естроген жінки. Візьміть склянку окропу і одну столову ложку хмелю, дайте постояти настоянці в термосі впродовж 8 годин, а потім вживайте невеликими порціями за 40 хвилин до їжі.

Настій з материнки — для приготування вам знадобляться 5 столових ложок материнки і 500 мл окропу. Настоювати рідину 5 годин, а потім випивати по півсклянки двічі на день перед їжею.

Суничний чай — підійде свіже суничне листя, яке потрібно добре промити і покласти у часник для заварювання. Залийте їх окропом і настоюйте 10 хвилин. Смачним напоєм можна насолоджуватися кілька разів на день після їжі, для посилення ефекту додайте молока.

Зверніть увагу, що вживати настої можна лише після того, як ви впевнитесь в їхній безпеці для вашого організма. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Як збільшити груди без операцій в домашніх умовах: компреси

Як збільшити груди без операцій в домашніх умовах / Фото: Pexels

Вплив компресів на розмір грудей легко пояснити — вони посилюють кровотік в тканинах молочних залоз, забезпечують приплив лімфи. Чим більше рідини надходить у груди, тим вони здаються більшими. Єдиний недолік компресів полягає в тому, що їх потрібно застосовувати регулярно, адже їхня ефективність швидкоплинна. Ось кілька варіантів компресів:

компрес із рисової каші — відваріть рисову кашу і остудіть її до приємної температури, накладіть компрес на груди і залишіть на ніч, вранці змийте і нанесіть на шкіру живильний крем;

компрес із блакитної глини — розімніть блакитну глину і накладіть на груди, компрес залишають на ніч, а вранці змивають і зволожують кремом;

компрес з ефірними оліями — візьміть рівні пропорції ефірних олій герані, мигдалю, іланг-ілангу, змішайте, нанесіть суміш на тканину та прикладіть на груди, залишіть на ніч, вранці зніміть тканину і видаліть залишки олій ватним диском.

Ще декілька дієвих способів для збільшення грудей в домашніх умовах

Як збільшити розмір грудей в домашніх умовах народними засобами / Фото: Pexels

Додатково ви можете звернути увагу на такі способи:

Самомасаж грудей — це допоможе покращити кровообіг в грудях та сприятиме загальному здоров'ю. Для цього спочатку нанесіть на груди невелику кількість будь-якої олії або крема для шкіри, втирати їх потрібно круговими рухами, рухаючись із зовнішнього боку до середини тіла. Масажувати груди потрібно щодня щонайменше 15 хвилин. Гарна постава — повірте, що хороша постава змінить розмір грудей. Виконуйте вправи для зміцнення спини та підтримки правильної постави. Це допоможе вам збільшити груди. Носіть правильний бюстгальтер — значною мірою він допоможе сформувати ваші груди. Якщо ви не носите свого розміру, ваші груди обвисають.

Особливо важливо носити бюстгальтер правильного розміру в період статевого дозрівання, щоб сприяти правильному росту грудей. У правильно підібраному бюстгальтері ви почуватиметеся впевненіше, а ваші груди виглядатимуть чудово. Також він забезпечить належну підтримку та комфорт вашим грудям.

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