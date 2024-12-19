Як жінці за 50 зберегти свою молодість і красу без ін’єкцій та пластики: 3 дієві поради

Щоб мати молодий і привабливий вигляд, не треба робити дороговартісних процедур, варто дотримуватися цих простих, але вкрай ефективних порад.

Розповідаємо, що треба робити, щоб у 50 мати вигляд тридцятирічної жінки без ін’єкцій та інших салонних процедур.

Зволоження та захист шкіри

Заломи на шкірі з’являються тоді, коли не вистачає зволоження та живлення. Тому кожного дня варто наносити зволожувальний крем на шкіру обличчя і двічі на тиждень користуватися живильними засобами, це можуть бути креми, маски, сироватки тощо. Достатня кількість вологи допоможе шкірі залишатися пружною, підтягнутою і сяючою. А щоб захиститися від УФ-променів, варто перед виходом на вулицю наносити засоби із фільтрами від шкідливого впливу сонячних променів і фотостаріння, що провокують появу пігментних плям і передчасних мімічних зморшок. Необхідно знати, що такі засоби не можна наносити постійно, це створює додаткове навантаження на шкіру, тому можуть бути проблеми із її здоров’ям.

Правильне харчування

Після п’ятдесяти років обов’язково треба слідкувати за своїм раціоном, щоб подовжити молодість. Медики рекомендують жінкам вживати продукти з умістом антиоксидантів, поліфенолів, вітамінів і мінералів. Ці продукти варто їсти у будь-якому віці, але особливо вони корисні для жінок за 50. Варто звернути увагу на морську рибу, горіхи та каші із цільного зерна. Морська риба містить поліненасичені жирні кислоти, тому вважається супероксидантом, бо пригнічує деякі види раку та нейродегенеративні захворювання. Що стосується краси, жирні кислоти й омега-3, що містяться в рибі, живлять шкіру, запобігаючи появі зморшок.

Горіхи та цільні зерна знижують рівень "поганого" холестерину, а завдяки високому вмісту клітковини сприяють гарному травленню, підвищуючи рівень енергії. Також ці продукти містять марганець, який необхідний для засвоєння шкірою таких речовин, як холін, тіамін, біотин, вітамін С.

Макіяж

Косметологи рекомендують жінкам за 50 робити природний макіяж. Він допомагає освіжити риси обличчя, підкреслити природну красу і створити відчуття легкості, не перевантажуючи загальний образ. Тут варто зауважити, що слід уникати важких тональних засобів, надавши перевагу легким флюїдам. Не варто наносити темні тіні та малювати стрілки на очах. Щоб підкреслити погляд, можна трохи профарбувати вії. Для губ необхідно використовувати легкі матові блиски природних відтінків, вони підкреслюватимуть природну красу та омолоджуватимуть загальний аутфіт.

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