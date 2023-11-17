Як жінкам 50 років підібрати правильну омолоджувальну зачіску: поставте майстрові ці два запитання

Що треба сказати перукареві, щоб він підібрав вам правильну стрижку, яка буде омолоджувати.

Жінкам після п’ятдесяти років потрібно вибирати таку стрижку, яка не потребуватиме багато зусиль і часу на укладання. А ще така зачіска повинна підкреслювати природну красу, маскувати вікові зміни й омолоджувати. Але не всі знають, як їм краще постригтися, щоб зачіска була гарною, личила й омолоджувала. Редакція сайту Latest Hairstyle, який пише про моду та красу, зібрала у своїй новій публікації поради всім жінкам від п’ятдесяти років, щоб вони змогли підібрати відповідну зачіску для себе і вміли правильно доглядати за волоссям, щоб воно сяяло і було міцним.

Як підібрати омолоджувальну зачіску жінкам за 50

Експерти й перукарі рекомендують жінкам після п’ятдесяти вибирати собі таку стрижку, яка не потребуватиме багато зусиль для укладання і водночас вигідно підкреслюватиме риси обличчя.

Американська стилістка Марсі Вігарт дала роз’яснення в публікації стосовно зміни іміджу для тих, хто бажає кардинально змінити свій образ у п’ятдесят. Вона порадила поставити перукареві, перш ніж стригтися, два важливі запитання. Перше – чи пасуватиме вибрана клієнткою зачіска до структури її волосся. Стилістка наголошує, що одна зачіска матиме різний вигляд на різних типах локонів.

Після того, як стиліст підбере відповідну до типу волосся клієнтки зачіску, важливо запитати, як часто потрібно оновлювати стрижку, оскільки якщо вчасно не оновити зачіску, вона втратить свою форму і буде неакуратною на вигляд.

Як доглядати за волоссям жінкам після 50

Марсі Вігарт рекомендує всім жінкам у такому віці придбати собі фіолетовий шампунь і відповідний кондиціонер. За словами стилістки, такий догляд відновить вікове волосся, зробить його міцним, еластичним і сяйливим. А після застосування кондиціонера навіть грубе й неслухняне волосся стане гладким і слухняним, оскільки фіолетові засоби для догляду за волоссям допомагають зберегти локони в тонусі.

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