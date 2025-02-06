Як жінкам за 50 завжди гарно виходити на фотографіях: найголовніші секрети

Так, зараз можна відредагувати фото за допомогою сучасних технологій, однак надзвичайно важливу роль також відіграють правильний макіяж, ракурс та вибраний одяг.

Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу Ukr.Media, що треба робити жінкам за 50, щоб завжди мати привабливий вигляд на фотографіях.

Як жінкам за 50 завжди мати на фото привабливий вигляд

Макіяж. Головне правило макіяжу для жінок за 50 – це легкі тональні засоби. Тим, хто любить товстий шар тональної основи, краще забути про це. Оскільки щільні тональні засоби увиразнюють усі недоліки та вікові зміни на шкірі обличчя. І на фото це нікуди не зникає. Експерти рекомендують користуватися флюїдами, які мають легку текстуру, однак на відмінно маскують зморшки та заломи, не перевантажуючи образ. Також варто пам’ятати про рум’яна, але вони мають бути теплих коралових та персикових відтінків. На губи краще наносити легкий блиск у нюдовому кольорі, це допоможе освіжити й омолодити загальний аутфіт.

Головне правило макіяжу для жінок за 50 – це легкі тональні засоби. Тим, хто любить товстий шар тональної основи, краще забути про це. Оскільки щільні тональні засоби увиразнюють усі недоліки та вікові зміни на шкірі обличчя. І на фото це нікуди не зникає. Експерти рекомендують користуватися флюїдами, які мають легку текстуру, однак на відмінно маскують зморшки та заломи, не перевантажуючи образ. Також варто пам’ятати про рум’яна, але вони мають бути теплих коралових та персикових відтінків. На губи краще наносити легкий блиск у нюдовому кольорі, це допоможе освіжити й омолодити загальний аутфіт. Вигідний ракурс. Треба уникати ракурсів знизу, щоб не було ефекту подвійного підборіддя. Також під час фотографування не слід опускати голову вниз, щоб між шиєю та підборіддям не утворювалася неприємна складка. Найкраще фотографуватися прямо чи трохи згори.

Треба уникати ракурсів знизу, щоб не було ефекту подвійного підборіддя. Також під час фотографування не слід опускати голову вниз, щоб між шиєю та підборіддям не утворювалася неприємна складка. Найкраще фотографуватися прямо чи трохи згори. Одяг. Якщо хочеться мати привабливий вигляд як на фото, так і в повсякденному житті, жінкам за 50 варто носити світлий одяг прямого крою. Такі речі увиразнюватимуть природну красу фігури і маскуватимуть зайві кілограми, якщо є така проблема. Одяг не має бути приталеним, але й не мішкуватим, бо це здешевлюватиме образ. У віці за 50 жінкам варто надавати перевагу речам вільного крою з якісних цупких тканин, які триматимуть форму і видовжуватимуть фігуру.

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