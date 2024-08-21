Як змінити колір волосся без фарбування: лайфгаки для блондинок, шатенок та брюнеток

Кожна жінка час від часу змінює свій імідж, а фарбування волосся – це найлегший спосіб оновити образ і підкреслити свою красу.

Якщо ви хочете змінити колір волосся чи зафарбувати сивину, а професійною фарбою скористатися не можете з будь-яких причин, на допомогу прийдуть натуральні засоби. У такий спосіб можна не лише надати нових відтінків своїм локонам, а ще й підлікувати корені волосся. Після такого фарбування ваші локони швидше ростимуть, будуть густими та сяючими. Ці натуральні барвники підходять блондинкам, брюнеткам і шатенкам, тому кожна представниця прекрасної статі зможе вибрати для себе альтернативний варіант фарбування.

Як пофарбувати волосся кавою

Для такого фарбування можна використовувати як каву, так і чай, такий засіб підходить для темного волосся. Щоб зробити фарбувальну суміш, треба змішати 2 столові ложки оцту зі склянкою міцної кави або чаю. Опісля необхідно нанести рідину на волосся, добре розчесати гребінцем, щоб пасма стали вологими. Після фарбування на голову можна одягнути шапочку чи обмотати її поліетиленом і зачекати пів години. Потім засіб треба змити теплою водою, шампунь можна використовувати лише через 24 години після фарбування.

Домашня фарба для освітлення локонів

Такий засіб допоможе освітлити волосся на два-три тони. Він ідеально підійде для натуральних світлих, русявих та світло-каштанових локонів. Брюнеткам краще не використовувати такий метод фарбування, бо волосся стане рудим.

Щоб зробити фарбувальну суміш, додайте до ста грамів соди три столові ложки перекису водню, щоб утворилася паста. За допомогою гребінця розподіліть суміш по всій довжині волосся. Чим довше засіб залишатиметься на локонах, тим більше вони знебарвлюватимуться. Але тримати суміш більше 60 хвилин не рекомендується. Опісля змийте пасту, використовуючи повсякденний шампунь.

Саморобна фарба із плодів шипшини

Шипшина – це натуральний барвник, який надасть вашим локонам яскравого мідного відтінку і зміцнить корені. Аби приготувати засіб, склянку сухої шипшини залийте половиною склянки води і поставте на вогонь. Варити ягоди треба доти, поки не вийде темна рідина для фарбування. Опісля зніміть чай з вогню і дайте простигнути, потім нанесіть рідину по всій довжині волосся. Аби барвник повністю відпрацював, зачекайте 60 хвилин. Шампунь можна використовувати лише через 24 години після фарбування. Такий натуральний засіб зробить волосся здоровішим та візуально густішим.

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