Як змусити алое зацвісти: проста хитрість, про яку не знають більшість господинь

А ви знали, що алое випускає яскраві гарні квіти? Це не лише корисна рослина для здоров’я, вона є прекрасним декоративним елементом для оселі. Якщо ви бажаєте, аби алое приносив не лише користь, а ще й красу у ваш дім, розповідаємо, як примусити цю рослину розквітнути.

Як змусити алое зацвісти: лайфгак від флористів

Алое відноситься до виду сукулентів, які роками можуть стояти на вашому підвіконні, а ви й гадки не матимете, що він може розцвісти. Насправді, власники цієї рослини навіть не намагаються розбудити її красу, бо думають, що вона не квітне.

Щоб рослина випустила квіти, варто вибрати відповідний сорт, який може зацвісти. Бо не всі види алое здатні на це. Наприклад, це Aloe vera barbadensis miller, що має квіти яскравого кольору.

Досвідчені флористи пояснюють, що рослина не розпізнає – яка наразі пора року. Оскільки його вид на батьківщині завжди починає цвітіння після сухої і холодної пори. Тому квітникарі рекомендують створити такі умови для свого алое вдома. Так рослина отримає сигнал до цвітіння.

Для того, щоб квітка пустила бутони, потрібно створити теплицю на підвіконні, яка не пропускатиме теплого повітря. Таким чином необхідно зберегти прохолоду від вікна і температуру від 5 до 7 градусів. Але потрібно бути вкрай обережними, аби не заморозити квітку.

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